«Гарантируют доход только мошенники». Эксперт назвала главные черты современных финансовых пирамид
В 2022 году россияне потеряли от вложений в финансовые пирамиды не менее 5 млрд рублей — считают эксперты Центробанка. Топ-менеджер регулятора назвала уловки, которые используют современные мошенники, и напомнила ключевые правила финансовой безопасности.
В первом полугодии 2023 года Банк России выявил в Краснодарском крае три финансовые пирамиды и 12 нелегальных кредиторов. Самая распространенная схема «черного» кредитования в регионе — комиссионка-ломбард. Мошенники вводят потребителей в заблуждение вывесками со словами «ломбард», «комиссионка» и «скупка». Такие организации оформляют как комиссионные магазины, находящиеся вне юрисдикции Банка России.
Заместительница начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник назвала Юга.ру ключевые черты, по которым проще всего распознать финансовую пирамиду или отличить псевдоломбард от настоящего. Яркий признак пирамиды — это просьба привести клиентов: родственников, друзей, знакомых. За каждого приведенного клиента могут обещать проценты или подарки. Но успеть заработать смогут только те, кто стоят у верхушки пирамиды.
«Вас должно насторожить и гарантирование доходности. Это могут делать только мошенники, поскольку стопроцентно обещать высокую доходность на финансовом рынке запрещено. Любые инвестиции — это риск, и иногда вложения могут обернуться убытками.
Если вы столкнулись хоть с одним из этих признаков, насторожитесь. Если соблазн вложить деньги не прошел, проконсультируйтесь с юристом, поищите отзывы о компании, проверьте, есть ли у нее лицензия».
Сайт Банка России ведет два списка — легальных финансовых организаций и компаний с признаками нелегальной деятельности.
Олейник напомнила, что легальный ломбард отличается от нелегального тем, что выдаёт займы под залог движимого имущества. Другой важный момент — ломбарды не могут выдавать займы под залог недвижимости. Люди могут сдавать любые вещи — драгоценности, технику, транспорт, но заложить квартиру или дом нельзя. «Если вам предлагают такой договор, ни в коем случае не подписывайте его», — предостерегла сотрудница Центробанка.
Легальный ломбард может продать заложенное имущество только спустя месяц после срока действия договора. А в случае продажи имущества дороже его залоговой стоимости ломбард должен выплатить компенсацию бывшему владельцу. Также ломбарды должны страховать заложенное имущество.
Ломбардам запрещено:
- увеличивать процентную ставку по займу, предусмотренную договором,
- ухудшать условия хранения заложенной вещи,
- требовать плату за хранение заложенной вещи.
На комиссионные магазины, которые могут работать как псевдоломбарды, такие правила не распространяются.
Ломбарды можно проверять в реестре, который ведет Банк России.
Реестр не учитывает ломбарды, работающие как ИП или физлицо, поскольку у них нет права выдавать потребительские займы.
Финансовые пирамиды — более сложный, но не менее популярный вид финансового мошенничества.
«Финансовые пирамиды сейчас все чаще перебираются в телеграм-боты. Как раз такой пример в этом году мы выявили и на Кубани: людям за определенную сумму предлагали участие в закрытом клубе, чтобы затем якобы инвестировать в покупку квартир, земли и криптовалюты. Обещали пассивный доход 10-15% в месяц и выплаты раз в две недели. Конечно, своим последователям организатор пирамиды ничего выплачивать не собирался», — рассказала Виктория Олейник.
Читайте также:
Она описала наиболее распространенные способы рекламы, которые могут привлечь людей в пирамиды:
«Поскольку сегодня многие пирамиды существуют исключительно в сети, там же они и рекламируются. И часто используют мошеннические, агрессивные методы. Например, в начале 2023 года были случаи массовых взломов пользовательских аккаунтов и каналов в Telegram, которые сразу же начинали вовлекать пользователей в деятельность финансовой пирамиды. Они размещали заранее подготовленный контент, в некоторых случаях используя даже дипфейки. Еще взламывали YouTube-каналы популярных блогеров, говорящих об информационных технологиях, компьютерной технике и видеоиграх, и публиковали на них рекламу криптовалютных проектов.
Стоит осторожно относиться к рекламе в бесплатных мобильных играх и приложениях. Их разработчики зарабатывают в том числе на рекламе — ее могут показывать в меню игры или сделать ее просмотр обязательным условием для получения дополнительных попыток в игре после поражения. Этим пользуются мошенники для рекламы и фишинга, и нелегальных финансовых услуг».
Социальные сети — рай для фишинга:
Олейник считает, что стать жертвой мошенников может любой человек, независимо от возраста, пола, образования и статуса.
«Когда мы слышим чужие истории обмана, нам кажется: «Уж я точно не попадусь на эти уловки». Но мошенники могут обмануть любого. Организаторы пирамид очень умело подстраиваются под информационную повестку, создают свое «привлекательное» предложение для каждого. Кому-то интересны вложения в крипту, кто-то хочет получить новые знания и так далее — и под каждый такой запрос мошенники формируют свою «удочку», чтобы человек попался на их крючок.
Киберграмотность: пан или пропал:
Так же и с «черными» кредиторами. Я думаю, любому человек хотя бы однажды нужно было где-то занять деньги. В такой ситуации он может открыть поисковик, искать займы и попасть на заманчивую рекламу быстрых денег под небольшой процент. Подписать какой-то договор, особо в него не вчитываясь, а потом задолжать какие-то астрономические суммы. И пожаловаться некому: нелегалы потому так и называются, они — мошенники и никому не подчиняются, не соблюдают требования по ограничению процентной ставки и правила по возврату долгов.
Поэтому прежде чем вложиться или занять, каждый человек должен проверять, легально ли работает компания, внимательно читать договор и все условия. Не верьте обещаниям и ярким лозунгам, и всё всегда перепроверяйте. «Противоядие» здесь только одно — здравый смысл», — заключила Олейник.
За 2023 год во всей РФ Центробанк раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. В первом полугодии по таким материалам, в том числе направленным ранее, было возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокировано более 5 тыс. ресурсов.