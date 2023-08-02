В 2022 году россияне потеряли от вложений в финансовые пирамиды не менее 5 млрд рублей — считают эксперты Центробанка. Топ-менеджер регулятора назвала уловки, которые используют современные мошенники, и напомнила ключевые правила финансовой безопасности.

В первом полугодии 2023 года Банк России выявил в Краснодарском крае три финансовые пирамиды и 12 нелегальных кредиторов. Самая распространенная схема «черного» кредитования в регионе — комиссионка-ломбард. Мошенники вводят потребителей в заблуждение вывесками со словами «ломбард», «комиссионка» и «скупка». Такие организации оформляют как комиссионные магазины, находящиеся вне юрисдикции Банка России.

Заместительница начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник назвала Юга.ру ключевые черты, по которым проще всего распознать финансовую пирамиду или отличить псевдоломбард от настоящего. Яркий признак пирамиды — это просьба привести клиентов: родственников, друзей, знакомых. За каждого приведенного клиента могут обещать проценты или подарки. Но успеть заработать смогут только те, кто стоят у верхушки пирамиды.

«Вас должно насторожить и гарантирование доходности. Это могут делать только мошенники, поскольку стопроцентно обещать высокую доходность на финансовом рынке запрещено. Любые инвестиции — это риск, и иногда вложения могут обернуться убытками.

Если вы столкнулись хоть с одним из этих признаков, насторожитесь. Если соблазн вложить деньги не прошел, проконсультируйтесь с юристом, поищите отзывы о компании, проверьте, есть ли у нее лицензия».

Сайт Банка России ведет два списка — легальных финансовых организаций и компаний с признаками нелегальной деятельности.

Олейник напомнила, что легальный ломбард отличается от нелегального тем, что выдаёт займы под залог движимого имущества. Другой важный момент — ломбарды не могут выдавать займы под залог недвижимости. Люди могут сдавать любые вещи — драгоценности, технику, транспорт, но заложить квартиру или дом нельзя. «Если вам предлагают такой договор, ни в коем случае не подписывайте его», — предостерегла сотрудница Центробанка.