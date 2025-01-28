Вышел трейлер фильма «О, Канада» с Умой Турмой и Ричардом Гиром
Компания Global Film представила трейлер фильма «О, Канада» режиссера Пола Шредера (18+)
Global Film показала дебютный трейлер нового фильма Пола Шредера. Драма получила название «О, Канада».
В основе лежит книга Рассела Бэнкса «Предрешенный». Главные роли в фильме сыграли Ричард Гир, Ума Турман, Джейкоб Элорди, Майкл Империоли, Виктория Хилл, Кэролайн Деверне, Пенелопа Митчелл.
В центре сюжета оказывается кинодокументалист Леонард Файф. В возрасте 78 лет он узнает, что из-за серьезной болезни жить ему осталось недолго. Он приглашает к себе журналистов и съемочную группу, чтобы поведать подлинную историю своей жизни. В 1968 году молодой Файф бросает жену и ребенка и уезжает в Канаду, чтобы избежать отправки на войну во Вьетнаме.
Это фильм из конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2024 года. В российских кинотеатрах картина стартует 20 февраля.
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