Вышел трейлер фильма «О, Канада» с Умой Турмой и Ричардом Гиром

В центре сюжета оказывается кинодокументалист Леонард Файф. В возрасте 78 лет он узнает, что из-за серьезной болезни жить ему осталось недолго. Он приглашает к себе журналистов и съемочную группу, чтобы поведать подлинную историю своей жизни. В 1968 году молодой Файф бросает жену и ребенка и уезжает в Канаду, чтобы избежать отправки на войну во Вьетнаме.

Это фильм из конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2024 года. В российских кинотеатрах картина стартует 20 февраля.