Вышел трейлер фильма «О, Канада» с Умой Турмой и Ричардом Гиром

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  • Кадр из трейлера к фильму «О, Канада» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman
    Кадр из трейлера к фильму «О, Канада» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman

Компания Global Film представила трейлер фильма «О, Канада» режиссера Пола Шредера (18+)

Global Film показала дебютный трейлер нового фильма Пола Шредера. Драма получила название «О, Канада».

В основе лежит книга Рассела Бэнкса «Предрешенный». Главные роли в фильме сыграли Ричард Гир, Ума Турман, Джейкоб Элорди, Майкл Империоли, Виктория Хилл, Кэролайн Деверне, Пенелопа Митчелл.

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В центре сюжета оказывается кинодокументалист Леонард Файф. В возрасте 78 лет он узнает, что из-за серьезной болезни жить ему осталось недолго. Он приглашает к себе журналистов и съемочную группу, чтобы поведать подлинную историю своей жизни. В 1968 году молодой Файф бросает жену и ребенка и уезжает в Канаду, чтобы избежать отправки на войну во Вьетнаме.

Это фильм из конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2024 года. В российских кинотеатрах картина стартует 20 февраля.

Как писали Юга.ру, в сети появился первый трейлер отечественной музыкальной комедии «Плагиатор». Музыкант-неудачник обнаруживает в своем шкафу портал в 1991 год. 

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