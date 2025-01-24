Хиты Лепса, Агутина, Тимати. Вышел трейлер музыкальной комедии «Плагиатор»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Плагиатор» © Скриншот видео с youtube-канала «Атмосфера кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Плагиатор» © Скриншот видео с youtube-канала «Атмосфера кино»

Компания «Атмосфера кино» представляет трейлер музыкальной романтической комедии «Плагиатор» (16+)

В сети появился первый трейлер отечественной музыкальной комедии «Плагиатор».

Режиссером картины стал Антон Мегердичев, известный по «Движению вверх», «Сердцу пармы», «Метро» и «Бывшие. Happy end». Роли исполнили Роман Евдокимов, Стася Милославская, Ирина Пегова, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Виталий Кищенко, Елена Панова и другие.

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Тридцатилетний музыкант-неудачник Егор мечтает о славе, но пока лишь подпевает гостям в караоке. Однажды он обнаруживает в своем шкафу портал в 1991 год. Герой решает добиться успеха, исполняя популярные песни из будущего, — «Рюмка водки на столе», «Я уеду жить в Лондон», «Любимка» и другие хиты. Но каждое изменение в прошлом ведет к необратимым последствиям в будущем.

Премьера фильма «Плагиатор» состоится 10 июля.

Как писали Юга.ру, в сети появился тизер-трейлер фантастического фильма «Кракен» с Александром Петровым.

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Хиты Лепса, Агутина, Тимати. Вышел трейлер музыкальной комедии «Плагиатор»
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