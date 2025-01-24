Хиты Лепса, Агутина, Тимати. Вышел трейлер музыкальной комедии «Плагиатор»

Тридцатилетний музыкант-неудачник Егор мечтает о славе, но пока лишь подпевает гостям в караоке. Однажды он обнаруживает в своем шкафу портал в 1991 год. Герой решает добиться успеха, исполняя популярные песни из будущего, — «Рюмка водки на столе», «Я уеду жить в Лондон», «Любимка» и другие хиты. Но каждое изменение в прошлом ведет к необратимым последствиям в будущем.

Премьера фильма «Плагиатор» состоится 10 июля.