Хиты Лепса, Агутина, Тимати. Вышел трейлер музыкальной комедии «Плагиатор»
Компания «Атмосфера кино» представляет трейлер музыкальной романтической комедии «Плагиатор» (16+)
В сети появился первый трейлер отечественной музыкальной комедии «Плагиатор».
Режиссером картины стал Антон Мегердичев, известный по «Движению вверх», «Сердцу пармы», «Метро» и «Бывшие. Happy end». Роли исполнили Роман Евдокимов, Стася Милославская, Ирина Пегова, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Виталий Кищенко, Елена Панова и другие.
Тридцатилетний музыкант-неудачник Егор мечтает о славе, но пока лишь подпевает гостям в караоке. Однажды он обнаруживает в своем шкафу портал в 1991 год. Герой решает добиться успеха, исполняя популярные песни из будущего, — «Рюмка водки на столе», «Я уеду жить в Лондон», «Любимка» и другие хиты. Но каждое изменение в прошлом ведет к необратимым последствиям в будущем.
Премьера фильма «Плагиатор» состоится 10 июля.
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