В сети появился тизер-трейлер фантастического фильма «Кракен» с Александром Петровым. Когда премьера?

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Кракен» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman
    Кадр из трейлера к фильму «Кракен» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman

В фильме «Кракен» российские подводники будут сражаться с монстром из морских глубин (18+)

Студия «ТРИТЭ» и телеканал «Россия» выпустили дебютный трейлер российского фантастического фильма «Кракен».

По сюжету в Гренландском море пропадает отечественная атомная подводная лодка. На ее поиски отправляется другой экипаж. Им командует Виктор Поронин, младший брат командира исчезнувшей субмарины. Позже подводники выясняют, что причиной катастрофы стало морское чудовище, наделенное интеллектом.

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Режиссером ленты выступил Николай Лебедев («Легенда №17», «Экипаж»). Главные роли сыграли Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов и другие.

Прокат фильма в кинотеатрах России начнется 15 апреля.

Как писали Юга.ру, Sony Pictures выпустила дебютный трейлер фильма по игре «Дожить до рассвета» (Until Dawn). Картина не пересказывает игру, а показывает оригинальную историю во вселенной.

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В сети появился тизер-трейлер фантастического фильма «Кракен» с Александром Петровым. Когда премьера?
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