В Анапе комиссия не разрешила создавать полигон для песка с мазутом

Анапская комиссия запретила открывать постоянный полигон для замазученного песка в хуторе Воскресенском

Предыстория: Замазученный песок отправляют в хутор Воскресенский с 23 декабря. Тогда власти обещали, что на временной площадке его будут хранить 2-3 недели, а после отправят на утилизацию. Площадка будет работать до 1 апреля.



В середине января блогер Юрий Озаровский рассказал о планах разместить в хуторе Воскресенском постоянный полигон для хранения мазута. Поводом стали опубликованные мэрией Анапы документы о намерении изменить вид разрешенного использования трех земельных участков. Оперштаб назвал это фейком.

24 января издание «Анапское Черноморье» сообщило, что комиссия по землепользованию и застройки отказала в предоставлении земельных участков, расположенных в границах хутора Воскресенского. По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Яны Хандошко, заводов по переработке и утилизации отходов в Воскресенском быть не может. Согласно генплану, в Анапе запрещено создавать постоянный мусорный полигон.

Изменить вид разрешенного использования участков, добавив категорию «Специальное назначение», планировало МБУ «Благоустройство». Однако сообщалось, что мера нужна для временного хранения песка с мазутом. «Публичные обсуждения для этого и проводятся. И каждый раз при наличии несогласия собственника земельного участка или человека, проживающего на территории, рядом с которой планируется изменение или добавление в условно разрешенный вид, всегда комиссия встает на сторону человека и правообладатель получает отказ», — отметила Яна Хандошко.