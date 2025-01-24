В Анапе комиссия не разрешила создавать полигон для песка с мазутом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Анапская комиссия запретила открывать постоянный полигон для замазученного песка в хуторе Воскресенском

Предыстория: Замазученный песок отправляют в хутор Воскресенский с 23 декабря. Тогда власти обещали, что на временной площадке его будут хранить 2-3 недели, а после отправят на утилизацию. Площадка будет работать до 1 апреля.

В середине января блогер Юрий Озаровский рассказал о планах разместить в хуторе Воскресенском постоянный полигон для хранения мазута. Поводом стали опубликованные мэрией Анапы документы о намерении изменить вид разрешенного использования трех земельных участков. Оперштаб назвал это фейком.

24 января издание «Анапское Черноморье» сообщило, что комиссия по землепользованию и застройки отказала в предоставлении земельных участков, расположенных в границах хутора Воскресенского.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Яны Хандошко, заводов по переработке и утилизации отходов в Воскресенском быть не может. Согласно генплану, в Анапе запрещено создавать постоянный мусорный полигон. 

Читайте также:

Изменить вид разрешенного использования участков, добавив категорию «Специальное назначение», планировало МБУ «Благоустройство». Однако сообщалось, что мера нужна для временного хранения песка с мазутом.

«Публичные обсуждения для этого и проводятся. И каждый раз при наличии несогласия собственника земельного участка или человека, проживающего на территории, рядом с которой планируется изменение или добавление в условно разрешенный вид, всегда комиссия встает на сторону человека и правообладатель получает отказ», — отметила Яна Хандошко.

Как писали Юга.ру, загрязненные пляжи Анапы обещают полностью восстановить к лету 2026 года.

Анапа Нефть Разлив нефти Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

Краснодарцев научат делать поэтические коллажи. Что это такое?
В Анапе комиссия не разрешила создавать полигон для песка с мазутом
Перевозчики Краснодарского края пожаловались на незаконные штрафы на трассах. Они требуют отменить систему «Платон» до конца СВО
Платных парковок в Сочи станет еще больше. Их разместят на обочинах 36 улиц
В Краснодаре 25 января снова откроют не все ярмарки выходного дня. Публикуем список адресов
Wildberries запустил витрины Краснодара, Ростова-на-Дону и еще 11 городов

Лента новостей

Депутат предложил переименовать Черное море в Русское
Вчера, 16:12
Депутат предложил переименовать Черное море в Русское
Узнали, откуда взялось такое название и были ли другие
Новую трамвайную ветку на Западном обходе не достроили в конце 2024 года
Вчера, 15:15
Новую трамвайную ветку на Западном обходе не достроили в конце 2024 года
Что случилось и когда закончат работы?
Дед Мороз гасит Вифлеемскую звезду
22 января, 10:00
Дед Мороз гасит Вифлеемскую звезду
Как российский Новый год связан с борьбой с традиционными ценностями

Реклама на сайте