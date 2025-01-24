Профориентация и промышленный туризм: в Магнитогорске займутся популяризацией технических профессий среди молодежи

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 января учебный центр Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Авито Работа подписали соглашение о сотрудничестве. Главная цель партнерства — сделать технические профессии более привлекательными для молодежи

Совместная работа проходит в рамках проекта «PRO Формат», который объединяет бизнес, предприятия и образовательные учреждения. Сотрудничество ММК и Авито Работы реализуют при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Партнеры займутся профориентацией школьников и студентов, разработкой программ обучения и повышения квалификации для работников металлургической отрасли, а также организацией мероприятий, популяризирующих рабочие и инженерные специальности.  

Еще одна важная инициатива — промышленный туризм. Он позволит молодежи узнать больше о современных технологиях и возможностях работы на производстве.  

Авито Работа предоставит данные о состоянии рынка труда, чтобы помогать работодателям и учебным центрам лучше понимать потребности отрасли и внедрять эффективные практики обучения и найма. ММК как одно из ведущих промышленных предприятий рассчитывает привлечь молодых специалистов, готовых работать в условиях цифровизации и автоматизации производства.

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«Ежегодно ММК посещают около 18 000 человек. Для них разработано 8 экскурсий, которые охватывают как само предприятие, так и город Магнитогорск, а также магнитогорское водохранилище. Эти экскурсии интересны не только школьникам, выбирающим будущую профессию, и студентам, но и профессионалам, туристам и иностранным делегациям. ММК является флагманом промышленного туризма в России, и на сегодняшний день продукт промтуризма стал частью партнерства Авито, ММК и Агентства стратегических инициатив», — отметила директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко.

Это партнерство станет шагом к решению проблемы нехватки квалифицированных кадров в производственном секторе.

«По данным нашего недавнего исследования, для россиян самые привлекательные профессии на производстве — инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти востребованные позиции, но и системно развивать их навыки, создавая возможности для карьерного роста и увеличения промышленного потенциала страны», — прокомментировал управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.

«Сотрудничество в конкретных проектах предполагает интеграцию существующих ресурсов и компетенций в рамках партнерства «PRO Формат». Это позволит использовать имеющуюся инфраструктуру и не создавать новые административные единицы. Такой подход обеспечит гибкость и оперативность в реализации задач и пилотных проектов, сокращая временные и финансовые затраты на создание новых юридических лиц», — добавил директор учебного центра ММК Андрей Козловский.

Как писали Юга.ру, по данным Росстата, разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России — 26 тыс. рублей. Доход мужчин растет быстрее.

В сентябре 2024-го Краснодар занял 40 место в рейтинге городов РФ по уровню зарплат. Средняя зарплата горожан в первом полугодии 2024-го составила 75,7 тыс. рублей.

Авито Деньги общество Работа Трудоустройство Экономика

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