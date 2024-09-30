Краснодар занял 40 место в рейтинге городов РФ по уровню зарплат

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты составили рейтинг российских городов по уровню зарплат в 2024 году. Краснодарцы в среднем зарабатывают больше 75 тыс. рублей

30 сентября «РИА Новости» опубликовало рейтинг городов РФ по уровню зарплат. Первое место занял Новый Уренгой, где среднемесячный чистый доход в первом полугодии 2024 года составил чуть более 156 тыс. рублей. На него можно было купить шесть потребительских наборов.

На последних строчках оказались Нальчик, Грозный и Элиста — в этих городах заработок меньше примерно в три с половиной раза, а покупательная способность — в три.

Работать сверхурочно, переехать, сменить должность:

Краснодар занял 40 место. Средняя зарплата в первом полугодии 2024 года составила 75,7 тыс. рублей.

Ростов-на-Дону оказался на 47 месте (71,2 тыс. рублей), Сочи — на 70 (66,4 тыс. рублей), Ставрополь — на 74 (61,3 тыс. рублей), Симферополь — на 84 (56,2 тыс. рублей), Севастополь — на 90 (55,7 тыс. рублей), а Майкоп — на 94 (46,6 тыс. рублей).

«РИА Рейтинг» рассчитал средние зарплаты в РФ (за вычетом НДФЛ) на основе муниципальной статистики за январь-июнь 2024 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор был взят из базы Росстата по регионам. В исследование включили 100 городов России.

Напомним, что в начале сентября Краснодарский край оказался на 62 месте в рейтинге регионов РФ по уровню зарплат.

Как писали Юга.ру, в Южном федеральном округе на среднюю зарплату можно купить 347 бургеров.

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