В Краснодарском крае выходные будут облачными и дождливыми. Но немного потеплеет

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 25-26 января

24 января синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в ближайшие дни территория Краснодарского края будет находиться под влиянием «теплого сектора циклонического вихря». Он принесет в регион облачную погоду, дожди и небольшое потепление.

По данным ЦГМС, в горах Кубани 25-26 января ожидается мокрый снег, в отдельных районах сильный дождь, гроза. В конце выходных будет преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман. Порывы ветра в субботу, 25 января, могут достигать 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью — 1-6 °С. В восточной половине края столбик термометра опустится до -3 °С. Днем в регионе — 6-11 °С. В горах ночью — от -5 °С до 0 °С, днем — 0-5 °С. 

На Черноморском побережье ветер усилится до 18 м/с и тоже будет дождливо. Температура воздуха ночью — 4-9 °С, днем — 7-12 °С.

В Краснодаре в выходные ветер будет слабый. Температура воздуха 25 января ночью — 3-5 °С, днем столбик термометра поднимется до 11 °С. 26 января ночью — 1-3 °С, днем — до 9 °С.

Ранее Юга.ру рассказывали, что можно увидеть в небе над Краснодарским краем и почему это называют парадом планет.

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