В Краснодарском крае выходные будут облачными и дождливыми. Но немного потеплеет

24 января синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в ближайшие дни территория Краснодарского края будет находиться под влиянием «теплого сектора циклонического вихря». Он принесет в регион облачную погоду, дожди и небольшое потепление. По данным ЦГМС, в горах Кубани 25-26 января ожидается мокрый снег, в отдельных районах сильный дождь, гроза. В конце выходных будет преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман. Порывы ветра в субботу, 25 января, могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью — 1-6 °С. В восточной половине края столбик термометра опустится до -3 °С. Днем в регионе — 6-11 °С. В горах ночью — от -5 °С до 0 °С, днем — 0-5 °С.

На Черноморском побережье ветер усилится до 18 м/с и тоже будет дождливо. Температура воздуха ночью — 4-9 °С, днем — 7-12 °С.



В Краснодаре в выходные ветер будет слабый. Температура воздуха 25 января ночью — 3-5 °С, днем столбик термометра поднимется до 11 °С. 26 января ночью — 1-3 °С, днем — до 9 °С.