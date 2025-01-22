Что можно увидеть в небе над Краснодарским краем и почему это называют парадом планет

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Узнали, какие планеты краснодарцы могут наблюдать в небе без телескопа и корректно ли называть это явление парадом

«РИА Новости» сообщило, что с 21 января можно наблюдать за уникальное космическое явление — парад планет. По словам агентства, шесть планет Солнечной системы — Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — выстроятся в одну воображаемую линию.

Основатель краснодарского астроклуба «Вега» Андрей Коршиков рассказал Юга.ру, что парад планет — это не научное название, которое уже несколько раз меняло свое понятие.

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«Если вспомнить фильмы-катастрофы 2000-х, то тогда под парадом планет понималась ситуация, когда планеты выстраиваются в ряд относительно Солнца. Позже это название начали использовать для случая, когда несколько планет видны на небе в узком секторе 20-30 градусов. Сейчас же парадом планет стали называть ситуацию, когда в течении ночи можно увидеть несколько планет», — объяснил Коршиков.

Он рассказал, что еще в конце 2024 года после захода Солнца в небе над Краснодарским краем можно было невооруженным глазом увидеть Венеру, Сатурн, Юпитер и Марс. Сейчас и до середины февраля четыре планеты можно наблюдать 17:30 до 18:00.

В конце февраля к перечисленным четырем планетам присоединится Меркурий. Но его будет сложно увидеть из-за видимой близости к Солнцу.

  • Так сейчас расположены доступные для невооруженного глаза планеты © Фото предоставлено Андреем Коршиковым
    Так сейчас расположены доступные для невооруженного глаза планеты © Фото предоставлено Андреем Коршиковым

Как писали Юга.ру, 16 января жители Краснодарского края смогли наблюдать противостояние Марса.

Космос Краснодар Наука

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