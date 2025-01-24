Краснодарцев научат делать поэтические коллажи. Что это такое?

Краснодарцев приглашают создать коллажи на основе вырезок с поэтическими строками и фразами (12+)

Сама мастерица научит всех желающих комбинировать текст и визуальные элементы, исследуя свои эмоции и переживания через искусство. Каждый участник сможет выбрать вдохновляющие слова и фразы, которые станут основой для произведения.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 25 января мастер-класс «Поэтический коллаж». Он пройдет в рамках выставки «Эфирные лоскуты» Анны Савиной.

«У вас будет уникальная возможность погрузиться в мир творчества и поэзии, создавая свои коллажи на основе вырезок с поэтическими строками и фразами», — приглашают организаторы.

Мастер-класс пройдет в музейной кофейне по улице Красной, 11. Начало в 12:00. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по телефону +7 (861) 268-49-68.