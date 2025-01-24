Краснодарцев научат делать поэтические коллажи. Что это такое?

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»

Краснодарцев приглашают создать коллажи на основе вырезок с поэтическими строками и фразами (12+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 25 января мастер-класс «Поэтический коллаж». Он пройдет в рамках выставки «Эфирные лоскуты» Анны Савиной.

Сама мастерица научит всех желающих комбинировать текст и визуальные элементы, исследуя свои эмоции и переживания через искусство. Каждый участник сможет выбрать вдохновляющие слова и фразы, которые станут основой для произведения.

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«У вас будет уникальная возможность погрузиться в мир творчества и поэзии, создавая свои коллажи на основе вырезок с поэтическими строками и фразами», — приглашают организаторы.

Мастер-класс пройдет в музейной кофейне по улице Красной, 11. Начало в 12:00. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по телефону +7 (861) 268-49-68.

Как писали Юга.ру, экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 25 и 26 января лекцию «Магия и мистика в доме Романовых». Слушателям расскажут о необычных увлечениях российских царей. 

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Краснодарцев научат делать поэтические коллажи. Что это такое?
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