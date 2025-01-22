В Краснодаре пройдет лекция об увлечениях российских царей магией и эзотерикой

Краснодарский край

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  • Анна Петровна и герцог Карл Фридрих © Файл доступен по лицензии Creative Commons
    Анна Петровна и герцог Карл Фридрих © Файл доступен по лицензии Creative Commons

Краснодарцам расскажут о доме Романовых и мистических хобби российских правителей (16+)

Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 25 и 26 января лекцию «Магия и мистика в доме Романовых». Слушателям предлагают посмотреть на российских царей под необычным углом.

Екатерина II, Павел I, Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II проявляли интерес к тайным знаниям и учениям. На лекции Ступаченко расскажет о необычных увлечениях царей в областях магии, эзотерики и мистерий.

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«Попытаемся отделить пророков, провидцев и магов от шарлатанов и аферистов от магии, имевших влияние на императорский двор», — рассказали организаторы.

Обе лекции пройдут в пространстве «Ретроградъ» по улице Красной, 64. Стоимость участия 2 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, центр притяжения «Пятница» анонсировал на 26 января лекцию «Кто такой Чуковский? От Серебряного века до Оттепели».

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В Краснодаре пройдет лекция об увлечениях российских царей магией и эзотерикой
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