В Краснодаре пройдет лекция об увлечениях российских царей магией и эзотерикой

Краснодарцам расскажут о доме Романовых и мистических хобби российских правителей (16+)

Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 25 и 26 января лекцию «Магия и мистика в доме Романовых». Слушателям предлагают посмотреть на российских царей под необычным углом.

Екатерина II, Павел I, Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II проявляли интерес к тайным знаниям и учениям. На лекции Ступаченко расскажет о необычных увлечениях царей в областях магии, эзотерики и мистерий.