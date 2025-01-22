Книжные магазины, библиотеки и читальни. В Краснодаре состоится экскурсия «Библиотекарь»

Краснодарцев приглашают посетить дореволюционные и советские книжные магазины, библиотеки и читальни (12+)

Экскурсионное бюро «Кубань расходящихся тропок» анонсировало на 25 января встречу «Библиотекарь». Краснодарцев приглашают посетить дореволюционные и советские книжные магазины, библиотеки и читальни.

В рамках экскурсии участники смогут полистать издания об искусстве в кофейне Booker, полюбоваться барельефами Александра Апполонова в Доме книги и оценить ассортимент независимого книжного магазина «Чарли».