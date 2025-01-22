Книжные магазины, библиотеки и читальни. В Краснодаре состоится экскурсия «Библиотекарь»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру
    © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру

Краснодарцев приглашают посетить дореволюционные и советские книжные магазины, библиотеки и читальни (12+)

Экскурсионное бюро «Кубань расходящихся тропок» анонсировало на 25 января встречу «Библиотекарь». Краснодарцев приглашают посетить дореволюционные и советские книжные магазины, библиотеки и читальни.

В рамках экскурсии участники смогут полистать издания об искусстве в кофейне Booker, полюбоваться барельефами Александра Апполонова в Доме книги и оценить ассортимент независимого книжного магазина «Чарли».

Читайте также:

Начало экскурсии в 11:00. Подробности уточняйте у организаторов.

Напомним, кубанский историк и энтограф Виталий Штыбин выпустил книгу «Ислам, традиции и парламентаризм. Народные лидеры на Северо-Западном Кавказе в 1820–1865 годах». Автор реконструирует биографии Сефер-бея Зана, Мухаммад-Амина и семейства Берзеков.

Как писали Юга.ру, краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 24 января новое событие. Состоится читка пьесы «Плотник» Лидии Головановой.

Афиша Книги Краснодар Литература Образование отдых Развлечения События экскурсии

Новости

Книжные магазины, библиотеки и читальни. В Краснодаре состоится экскурсия «Библиотекарь»
В Краснодаре снова пройдет фестиваль панк-рок музыки «Доброfest» в помощь приюту «Краснодог»
Художница из Ростова-на-Дону закрывает бренд после того, как ее скульптуру не приняли на выставку за слово «Родина» и «цвета украинского флага»
«Либо замерзнет на берегу, либо утонет в море». Эколог рассказал, что спасенные в Анапе птицы не готовы к выпуску в дикую природу
Власти Дагестана разработали для жителей «Кодекс чести». Буклеты с правилами поведения стали раздавать в аэропорту
Что можно увидеть в небе над Краснодарским краем и почему это называют парадом планет

Лента новостей

Гастротуризм, традиции, интернет
Сегодня, 09:35
Гастротуризм, традиции, интернет
Что привлекает современных путешественников в Краснодарском крае и Адыгее
Что можно увидеть в небе над Краснодарским краем и почему это называют парадом планет
Сегодня, 15:35
Что можно увидеть в небе над Краснодарским краем и почему это называют парадом планет
Дед Мороз гасит Вифлеемскую звезду
Сегодня, 10:00
Дед Мороз гасит Вифлеемскую звезду
Как российский Новый год связан с борьбой с традиционными ценностями

Реклама на сайте