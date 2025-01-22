Книжные магазины, библиотеки и читальни. В Краснодаре состоится экскурсия «Библиотекарь»
Краснодарцев приглашают посетить дореволюционные и советские книжные магазины, библиотеки и читальни (12+)
Экскурсионное бюро «Кубань расходящихся тропок» анонсировало на 25 января встречу «Библиотекарь». Краснодарцев приглашают посетить дореволюционные и советские книжные магазины, библиотеки и читальни.
В рамках экскурсии участники смогут полистать издания об искусстве в кофейне Booker, полюбоваться барельефами Александра Апполонова в Доме книги и оценить ассортимент независимого книжного магазина «Чарли».
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Начало экскурсии в 11:00. Подробности уточняйте у организаторов.
Напомним, кубанский историк и энтограф Виталий Штыбин выпустил книгу «Ислам, традиции и парламентаризм. Народные лидеры на Северо-Западном Кавказе в 1820–1865 годах». Автор реконструирует биографии Сефер-бея Зана, Мухаммад-Амина и семейства Берзеков.
Как писали Юга.ру, краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 24 января новое событие. Состоится читка пьесы «Плотник» Лидии Головановой.