В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Эфирные лоскуты»

«Каждый компонент коллажей заставляет посетителей задуматься о том, что сохраняется в нашей памяти и что может быть утеряно. Сам процесс творчества представляет собой медитацию, отражающую как историю, так и мечты, приглашая гостей в многослойный мир воспоминаний и ассоциаций», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 13 февраля по улице Красной, 11. Вход бесплатный.