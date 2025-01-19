В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Эфирные лоскуты»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

Музейная кофейня показывает работы краснодарской художницы Анны Савиной (0+)

В кофейне Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко открылась выставка «Эфирные лоскуты» Анны Савиной.

Зрители смогут увидеть больше 30 коллажей. Художница объединяет старинные элементы — кружево, вырезки из книг, архивные фотографии, советские документы.

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«Каждый компонент коллажей заставляет посетителей задуматься о том, что сохраняется в нашей памяти и что может быть утеряно. Сам процесс творчества представляет собой медитацию, отражающую как историю, так и мечты, приглашая гостей в многослойный мир воспоминаний и ассоциаций», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 13 февраля по улице Красной, 11. Вход бесплатный.

Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 22 марта лекцию «Тутанхамон: царь, золото, вечность». Встречу проведет один из ведущих российских египтологов Виктор Солкин.

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В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Эфирные лоскуты»
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