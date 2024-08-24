В трех районах Краснодарского края планируют построить солнечные электростанции

Замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края рассказал о строительстве солнечных электростанций в Армавире, Мостовском и Тихорецком районах

21 августа замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (ТЭК и ЖКХ) Краснодарского края Денис Сорокалетов сообщил ТАСС, что в трех районах Кубани инвесторы планируют построить солнечные электростанции общей мощностью 89,5 МВт.

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«Следующим этапом развития возобновляемой энергетики станет строительство солнечных электростанций в Армавире, а также в Мостовском и Тихорецком районах», — рассказал он. Сроки реализации проектов не уточняются. Сорокалетов также отметил, что в Краснодарском крае реализуют восемь проектов по строительству электростанций с использованием возобновляемой энергетики. Ранее в эксплуатацию ввели три объекта общей мощностью 47,47 МВт. Помимо этого, в Северском районе построили солнечную электростанцию мощностью 44,1 МВт.

Всего в Краснодарском крае 48 генерирующих электростанций, которые производят 3180 МВт электроэнергии — в два раза меньше пикового потребления. В период дефицита энергии на Кубани ее берут с энергосистем Ростовской области, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.



Когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, поэтому происходят аварийные отключения. По данным министерства курортов Кубани, с начала лета регион посетили 9 млн туристов.