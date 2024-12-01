Энем ввел туристический налог

Адыгея

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  • © Фото с сайта natpress.net
    © Фото с сайта natpress.net

Депутаты поселка Энем в Адыгее приняли решение обложить дополнительным налогом местные предприятия туристической отрасли

28 ноября на 25-й сессии Совета муниципального образования «Энемское городское поселение» народные депутаты постановили ввести туристический налог.

Эта мера «будет способствовать развитию местной экономики и улучшению инфраструктуры для туристов», говорится в официальном пресс-релизе. О размерах налога не сообщается.

На сайте TripAdvisor зарегистрировано две гостиницы в Энеме.  Сервис 2Gis при поиске в окрестностях поселка выдает один гостевой дом, правда,т расположенный в соседнем населенном пункте — хуторе Новый Сад. Также неподалеку есть аэродром, где до начала СВО можно было прыгнуть с парашютом.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Общественная палата Краснодара утвердила «Этический кодекс» горожанина, а краевое ЗСК приняло решение штрафовать музыкантов на курортных набережных.

Адыгея Курорты и туризм Налоги

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Энем ввел туристический налог

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