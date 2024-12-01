Энем ввел туристический налог
Депутаты поселка Энем в Адыгее приняли решение обложить дополнительным налогом местные предприятия туристической отрасли
28 ноября на 25-й сессии Совета муниципального образования «Энемское городское поселение» народные депутаты постановили ввести туристический налог.
Эта мера «будет способствовать развитию местной экономики и улучшению инфраструктуры для туристов», говорится в официальном пресс-релизе. О размерах налога не сообщается.
На сайте TripAdvisor зарегистрировано две гостиницы в Энеме. Сервис 2Gis при поиске в окрестностях поселка выдает один гостевой дом, правда,т расположенный в соседнем населенном пункте — хуторе Новый Сад. Также неподалеку есть аэродром, где до начала СВО можно было прыгнуть с парашютом.
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