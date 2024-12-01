Энем ввел туристический налог

Эта мера «будет способствовать развитию местной экономики и улучшению инфраструктуры для туристов», говорится в официальном пресс-релизе. О размерах налога не сообщается.

На сайте TripAdvisor зарегистрировано две гостиницы в Энеме. Сервис 2Gis при поиске в окрестностях поселка выдает один гостевой дом, правда,т расположенный в соседнем населенном пункте — хуторе Новый Сад. Также неподалеку есть аэродром, где до начала СВО можно было прыгнуть с парашютом.