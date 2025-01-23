В Дагестане будут брать туристический налог. В каких городах и районах республики?

Дагестан

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  • © Фото Аль-Гимравий, wikipedia.org
    © Фото Аль-Гимравий, wikipedia.org

С 2025 года в Дагестане начнут брать туристический налог. Сколько будут платить туристы?

21 января правительство Дагестана сообщило, что с января 2025 года в республике появился туристический налог. Его ввели в шести городах — Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш, Кизилюрт, Дагестанские Огни — и 19 районах. В каких именно районах республики — не уточняется. 

Налог распространяется только на официально зарегистрированные объекты размещения. Ставку устанавливают органы муниципальных образований. Сумма не может быть меньше 100 рублей за сутки проживания и при этом не должна превышать 1 % от стоимости услуги.

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Ставка будет расти по одному проценту в год до 2029 года (до 5%). С 2030 года ее размер увеличиваться не будет.

Гостиницы и отели будут включать налог в стоимость проживания, а в чеке отдельно указывать ставку и сумму. Деньги города и курорты смогут распределять самостоятельно и тратить их не только на развитие туризма.

Напомним, информация о том, Минфин собирается преобразовать курортный сбор в туристический налог, появилась в июле 2024 года. Позже стало известно, что его введут в Краснодаре, Сочи, Сириусе, Адыгее, Ростове-на-Дону и в других городах России.

Как писали Юга.ру, в Сочи за 2024 год туристы заплатили 533,6 млн рублей курортного сбора. 

Деньги Курорты и туризм Налоги отдых Развлечения

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