Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм-антиутопию «Не отпускай меня»

В Краснодаре 26 января покажут экранизацию одноименного романа лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро (18+)

Это экранизация одноименного романа лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Писатель исследует хрупкость человеческого существования в мире, где наука поставила под сомнение границы морали.

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 26 января показ и обсуждение фильма-антиутопии «Не отпускай меня».

Действие происходит в Великобритании конца XX века. В стране стало нормой клонировать людей для создания живых доноров органов. С этой целью создали необычные школы-интернаты. В таком учреждении живет главная героиня Кэти. Вместе с остальными подопечными она лишена любого контакта с окружающим миром.

Начало в 19:30. Входной билет стоит 500 рублей. Показ пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.