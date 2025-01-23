Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм-антиутопию «Не отпускай меня»
В Краснодаре 26 января покажут экранизацию одноименного романа лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро (18+)
Образовательный проект Renaissance анонсировал на 26 января показ и обсуждение фильма-антиутопии «Не отпускай меня».
Это экранизация одноименного романа лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Писатель исследует хрупкость человеческого существования в мире, где наука поставила под сомнение границы морали.
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