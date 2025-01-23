Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм-антиутопию «Не отпускай меня»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Не отпускай меня» © Скриншот видео с youtube-канала WorbeR Sergiy
    Кадр из трейлера к фильму «Не отпускай меня» © Скриншот видео с youtube-канала WorbeR Sergiy

В Краснодаре 26 января покажут экранизацию одноименного романа лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро (18+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 26 января показ и обсуждение фильма-антиутопии «Не отпускай меня».

Это экранизация одноименного романа лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Писатель исследует хрупкость человеческого существования в мире, где наука поставила под сомнение границы морали.

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Начало в 19:30. Входной билет стоит 500 рублей. Показ пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 29 января в Краснодаре предпремьерный показ исторического экшна «Злой город». 

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