«Либо замерзнет на берегу, либо утонет в море». Эколог рассказал, что спасенные в Анапе птицы не готовы к выпуску в дикую природу

В ставропольском центре рассказали, почему птицы спустя месяц после спасения не готовы к жизни на воле

22 января эколог Роман Пукалов сообщил в своем телеграм-канале, что птицы, отмытые от мазута в Анапе, не готовы к выпуску в дикую природу. Речь идет о тех, которые находятся в реабилитационном центре «Пеликан» в Ставропольском крае. По просьбе эколога основатели центра понаблюдали за плавучестью птиц в ванной.

Поражения нервной системы, судороги и остатки мазута в пищеводе:

Спустя 20 минут плавания чомга (большая поганка) полностью погрузилась в воду. Оперение ее не отталкивает, следовательно, на суше птица быстро замерзнет. А через 30 минут — промокла черношейная поганка.

Эколог заявил, что спустя месяц после помывки оперение поганок не восстанавливает свои функций, не сохраняет тепло и не отталкивает воду.

«Выпускать в природу такую птицу нельзя. Она погибнет. Либо замерзнет на берегу, либо утонет в море», — рассказал Роман Пукалов.