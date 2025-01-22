«Либо замерзнет на берегу, либо утонет в море». Эколог рассказал, что спасенные в Анапе птицы не готовы к выпуску в дикую природу

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Романа Пукалова https://t.me/Roman_eco/138?single
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Романа Пукалова https://t.me/Roman_eco/138?single

В ставропольском центре рассказали, почему птицы спустя месяц после спасения не готовы к жизни на воле

22 января эколог Роман Пукалов сообщил в своем телеграм-канале, что птицы, отмытые от мазута в Анапе, не готовы к выпуску в дикую природу. Речь идет о тех, которые находятся в реабилитационном центре «Пеликан» в Ставропольском крае. 

По просьбе эколога основатели центра понаблюдали за плавучестью птиц в ванной.

Поражения нервной системы, судороги и остатки мазута в пищеводе:

Спустя 20 минут плавания чомга (большая поганка) полностью погрузилась в воду. Оперение ее не отталкивает, следовательно, на суше птица быстро замерзнет. А через 30 минут — промокла черношейная поганка. 

Эколог заявил, что спустя месяц после помывки оперение поганок не восстанавливает свои функций, не сохраняет тепло и не отталкивает воду.

«Выпускать в природу такую птицу нельзя. Она погибнет. Либо замерзнет на берегу, либо утонет в море», — рассказал Роман Пукалов.

Волонтер Маритта Чупина и ее семья основала реабилитационный центр «Пеликан» в 2019 году. Изначально он располагался в Краснодаре, но позже переехал в Ставрополь. Центр стал первым местом, куда стали отправлять спасенных от разлива нефти птиц. Для их размещения волонтеры построили дополнительные вольеры, теплицы, бассейны и стационары.

Напомним, что 18 января около Анапы появились новые нефтяные пятна.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае мазут впервые нашли на берегу Азовского моря.

Анапа Животные Нефть птицы Разлив нефти Экология

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