Полмиллиона за мальчика, названного в честь героя Чечни. Кадыров подвел итоги новогодней акции

Чечня

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Чечне родители 180 мальчиков, появившихся на свет 31 декабря, получат по 500 тыс. рублей

Предыстория: В декабре 2024 года Рамзан Кадыров пообещал 500 тыс. рублей семьям, назвавшим детей именами героев Чечни. Он поручил назначить дату проведения акции.

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13 января Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что в качестве даты выбрали 31 декабря 2024 года. В этот день в регионе родились 222 ребенка, 180 из которых — мальчики. Их назвали в честь национальных героев республики.

Следовательно, власти Чечни выплатят 90 млн рублей родителям 180 малышей. Большая часть новорожденных получила имена Байсангур (79) и Шейх-Мансур (53). За них в общем выделят 39,5 млн и 26,5 млн рублей соответственно. В лидерах оказалось и имя Ахмат (Ахмад), им назвали 23 мальчиков. Их родители получат 11,5 млн рублей.

Также за имя Мухаммад-Башир (10) выделят 5 млн рублей, а за Зелимхан (5) — 2,5 млн рублей. Родителям тех, кто получил имена Мансур, Муса, Магомед, Муслим, Мухаммад, Эрисхан, Шоип, Берса, Берса-Шейх, Ильяс, выплатят по 500 тыс. рублей.

Родителям девочек, которые появились на свет 31 декабря, денежные выплаты не полагаются.

Как писали Юга.ру, в Грозном открыли поселок для малоимущих семей, семей с инвалидами и участников СВО. Он состоит из 73 домов, которые возвели всего за 40 дней.

Грозный Демография Деньги Дети Рамзан Кадыров

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