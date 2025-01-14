Полмиллиона за мальчика, названного в честь героя Чечни. Кадыров подвел итоги новогодней акции

13 января Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что в качестве даты выбрали 31 декабря 2024 года. В этот день в регионе родились 222 ребенка, 180 из которых — мальчики. Их назвали в честь национальных героев республики.

Следовательно, власти Чечни выплатят 90 млн рублей родителям 180 малышей. Большая часть новорожденных получила имена Байсангур (79) и Шейх-Мансур (53). За них в общем выделят 39,5 млн и 26,5 млн рублей соответственно. В лидерах оказалось и имя Ахмат (Ахмад), им назвали 23 мальчиков. Их родители получат 11,5 млн рублей.



Также за имя Мухаммад-Башир (10) выделят 5 млн рублей, а за Зелимхан (5) — 2,5 млн рублей. Родителям тех, кто получил имена Мансур, Муса, Магомед, Муслим, Мухаммад, Эрисхан, Шоип, Берса, Берса-Шейх, Ильяс, выплатят по 500 тыс. рублей.



Родителям девочек, которые появились на свет 31 декабря, денежные выплаты не полагаются.