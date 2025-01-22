17 отелей Краснодарского края вошли в 100 лучших в стране

В топ-10 попал сочинский отель RODINA Grand Hotel & SPA. В сотню также вошли Grand Karat Sochi, «Mоvenpick Красная Поляна», Pullman Sochi Centre, «Марриотт Красная Поляна», Radisson Collection Paradise Sochi, Rixos Krasnaya Polyana Sochi, Abrau Light Resort в Новороссийске, «Swissоtel Resort Сочи Камелия».

21 января администрация Краснодарского края сообщила , что 17 кубанских отелей отметили всероссийской премией Wheretotravel Hotels Award. Они находятся в Красной Поляне, Сочи, Анапе, Геленджике, Краснодаре и Новороссийске.

Также в списке лучших значатся «Полет чайки» в Сочи, «METROPOL Гранд Отель в Геленджике», Villa Romanov Wine Club & SPA в станице Голубицкой, Alean Family Doville в Анапе, «Марриотт» в Краснодаре, FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon в Анапе, «Империал» в Новороссийске, «Богатырь» в Сочи.

В Краснодарском крае работают больше 10 тыс. гостиниц и отелей общей вместимостью не менее 260 тыс. номеров.

Wheretotravel Hotels Award — ежегодная всероссийская премия. Жюри оценивает уровень заботы о гостях. Эксперты не берут во внимание «звездность», количество мест размещения и инстраструктуру.