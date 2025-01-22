17 отелей Краснодарского края вошли в 100 лучших в стране

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Всероссийская премия Wheretotravel Hotels Award подвела итоги 2024 года

21 января администрация Краснодарского края сообщила, что 17 кубанских отелей отметили всероссийской премией Wheretotravel Hotels Award. Они находятся в Красной Поляне, Сочи, Анапе, Геленджике, Краснодаре и Новороссийске.

В топ-10 попал сочинский отель RODINA Grand Hotel & SPA. В сотню также вошли Grand Karat Sochi, «Mоvenpick Красная Поляна», Pullman Sochi Centre, «Марриотт Красная Поляна», Radisson Collection Paradise Sochi, Rixos Krasnaya Polyana Sochi, Abrau Light Resort в Новороссийске, «Swissоtel Resort Сочи Камелия».

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Также в списке лучших значатся «Полет чайки» в Сочи, «METROPOL Гранд Отель в Геленджике», Villa Romanov Wine Club & SPA в станице Голубицкой, Alean Family Doville в Анапе, «Марриотт» в Краснодаре, FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon в Анапе, «Империал» в Новороссийске, «Богатырь» в Сочи.

В Краснодарском крае работают больше 10 тыс. гостиниц и отелей общей вместимостью не менее 260 тыс. номеров.

Wheretotravel Hotels Award — ежегодная всероссийская премия. Жюри оценивает уровень заботы о гостях. Эксперты не берут во внимание «звездность», количество мест размещения и инстраструктуру.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске открылся первый 5-звездочный отель «Фьюжен». Дизайн интерьера и фасада здания опирается на архитектуру поздней готики. 

Анапа Геленджик Краснодар Курорты и туризм Новороссийск отдых Отели Развлечения Сочи

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