В Новороссийске открылся первый 5-звездочный отель. Сколько стоят сутки проживания?

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта abrau-hotels.ru/oteli/dyurso-tauer
    © Скриншот фото с сайта abrau-hotels.ru/oteli/dyurso-tauer

Дизайн интерьера и экстерьера здания отеля выдержан в стиле арт-готики

11 января управление курортов и туризма администрации Новороссийска сообщило, что в хуторе Дюрсо открылся 5-звездочный корпус «Фьюжен» отеля «Дюрсо-Тауэр».

Дизайн интерьера и фасада здания представляет собой смесь архитектуры поздней готики. Отель похож на замок средневековой Европы. В нем есть номера разного класса комфорта, ресторан, открытый бассейн, СПА-комплекс, джакузи, баня на дровах и хамам.

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На сайте отеля указано, что номера стоят от 7 тыс. рублей за сутки. Юга.ру решили проверить эту информацию. Номер Double room с 18 на 19 января обойдется в 13 тыс. 500 рублей, Junior suite — 16 тыс. рублей.

  • © Скриншот с сайта www.durso-tower.ru
    © Скриншот с сайта www.durso-tower.ru
  • © Скриншот с сайта www.durso-tower.ru
    © Скриншот с сайта www.durso-tower.ru
  • © Скриншот с сайта www.durso-tower.ru
    © Скриншот с сайта www.durso-tower.ru

Как писали Юга.ру, кемпинги, пляжи и горнолыжные трассы Краснодарского края будут получать «звезды».

Курорты и туризм Новороссийск отдых Отели Строительство

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