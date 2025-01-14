В Новороссийске открылся первый 5-звездочный отель. Сколько стоят сутки проживания?

Дизайн интерьера и экстерьера здания отеля выдержан в стиле арт-готики

11 января управление курортов и туризма администрации Новороссийска сообщило, что в хуторе Дюрсо открылся 5-звездочный корпус «Фьюжен» отеля «Дюрсо-Тауэр».

Дизайн интерьера и фасада здания представляет собой смесь архитектуры поздней готики. Отель похож на замок средневековой Европы. В нем есть номера разного класса комфорта, ресторан, открытый бассейн, СПА-комплекс, джакузи, баня на дровах и хамам.