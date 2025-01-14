В Новороссийске открылся первый 5-звездочный отель. Сколько стоят сутки проживания?
Дизайн интерьера и экстерьера здания отеля выдержан в стиле арт-готики
11 января управление курортов и туризма администрации Новороссийска сообщило, что в хуторе Дюрсо открылся 5-звездочный корпус «Фьюжен» отеля «Дюрсо-Тауэр».
Дизайн интерьера и фасада здания представляет собой смесь архитектуры поздней готики. Отель похож на замок средневековой Европы. В нем есть номера разного класса комфорта, ресторан, открытый бассейн, СПА-комплекс, джакузи, баня на дровах и хамам.
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На сайте отеля указано, что номера стоят от 7 тыс. рублей за сутки. Юга.ру решили проверить эту информацию. Номер Double room с 18 на 19 января обойдется в 13 тыс. 500 рублей, Junior suite — 16 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, кемпинги, пляжи и горнолыжные трассы Краснодарского края будут получать «звезды».