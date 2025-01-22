На курорте «Архыз» появится первый в России отель с индивидуальными ски-румами в номерах

Группа компаний «Самсон» получила разрешение на строительство первого премиального отеля в туристическом комплексе «Лунная поляна» на курорте «Архыз»

Отель «Феникс» предложит гостям 215 четырехзвездочных номеров. Он расположится в самом центре будущего курортного комплекса — на пересечении главных прогулочных улиц в 200 метрах от канатных станций подъемников «Зеленая планета» и «Лунный экспресс». В 30 метрах южнее отеля — основной паркинг «Лунной поляны» на 669 машиномест. Также в 30 метрах от корпуса будет ТРЦ с магазинами, детским центром, супермаркетом и собственной многоуровневой парковкой.

Как рассказала гендиректор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко, одна из инноваций проекта — индивидуальные ски-румы в номерах — помещения для сушки и хранения горнолыжного снаряжения и одежды с эффектом конвекции за счет активного нагрева и постоянной циркуляции воздуха. У этого решения нет аналогов на рынке, «Феникс» на «Лунной поляне» станет первым в России отелем с такой опцией.

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«Расположение нашего первого отеля в составе туристического комплекса «Лунная поляна» позволит любителям активного отдыха пешком быстро и удобно добираться до подъемников и наслаждаться катанием на трассах южного склона. Планировки представлены наиболее востребованными номерами категории «Студия» площадью от 28 кв. метров. Эргономика каждого номера продумана до мелочей и позволяет с комфортом разместить до 4-х человек. Панорамное остекление в номерах откроет для гостей захватывающие виды на горы северного склона Архыза», — добавила Татьяна Фоменко.

Отель строят по проектному финансированию банка ДОМ.РФ. Ввести в эксплуатацию первый отель будущего комплекса планируют в 1 квартале 2028 года.

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«В связи со значительным увеличением турпотока в 2024 году в Карачаево-Черкесию, и, в частности, на курорт «Архыз», развитие «Лунной поляны», второй по величине туристической деревни нашего курорта — одна из главных стратегических задач на ближайшее время. Уникальность «Лунной поляны» заключается в её концепции: это своеобразный семейный ретрит в высокогорном парке со всей необходимой инфраструктурой для спокойного размеренного отдыха. Мастер-план предусматривает множество точек питания, детские клубы и большую удобную зелёную учебную трассу для детей. Поэтому мы приветствуем такое начинание нашего резидента, как строительство первого комфортабельного отеля с индивидуальными ски-румами на «Лунной поляне», — отметил гендиректор горного курорта «Архыз» Роман Киранчук.

Застройщик отеля «Феникс» — ООО СЗ «ЛУННАЯ ПОЛЯНА 2». Проектная декларация предоставлена на сайте наш.дом.рф.