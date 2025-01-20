Вышел трейлер фильма по игре «Дожить до рассвета». Когда премьера?

Sony Pictures выпустила дебютный трейлер фильма по игре «Дожить до рассвета» (Until Dawn).

Картина не пересказывает игру, а показывает оригинальную историю во вселенной. По сюжету, девушка вместе с друзьями отправляется на поиски своей пропавшей сестры. Они приезжают на заброшенную туристическую базу, где попадают во временную петлю. После этого они начинают раз за разом умирать от несчастных случаев, маньяков и вендиго.