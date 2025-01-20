Вышел трейлер фильма по игре «Дожить до рассвета». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Дожить до рассвета» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman
    Кадр из трейлера к фильму «Дожить до рассвета» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman

Студия Sony Pictures представила полноценный трейлер ужастика по мотивам игры «Дожить до рассвета» (18+)

Sony Pictures выпустила дебютный трейлер фильма по игре «Дожить до рассвета» (Until Dawn).

Картина не пересказывает игру, а показывает оригинальную историю во вселенной. По сюжету, девушка вместе с друзьями отправляется на поиски своей пропавшей сестры. Они приезжают на заброшенную туристическую базу, где попадают во временную петлю. После этого они начинают раз за разом умирать от несчастных случаев, маньяков и вендиго.

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Режиссером ленты выступил Дэвид Сандберг. Он известен малобюджетными фильмами в жанре хоррор. В 2017 году на мировые экраны вышло фильм «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», в 2019-м — году супергеройский «Шазам!» Роли исполнили Элла Рубин, Майкл Чимино, Ю Джи-ен, Одесса Адлон, Майя Митчелл, Белмонт Камели, Петер Стормаре.

Релиз фильма намечен на 25 апреля.

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 29 января в Краснодаре предпремьерный показ исторического экшна «Злой город». Ленту можно будет посмотреть за день до всероссийской премьеры.

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