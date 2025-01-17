Вышел первый трейлер сказки «Царевна-лягушка». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Царевна-лягушка» © Скриншот видео с youtube-канала «Наше кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Царевна-лягушка» © Скриншот видео с youtube-канала «Наше кино»

Кинопрокатная компания «Наше кино» опубликовала дебютный трейлер комедийной сказки «Царевна-лягушка» (6+)

В сети появился первый трейлер фильма «Царевна-лягушка» по мотивам одноименной сказки Афанасьева. Действие картины происходит в современном мире.

В пруду городского парка обитает лягушка, которая любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела анимацию о том, как жаба поймала стрелу и превратилась в девушку. Лягушка принимает происходящее за реальность и отправляется на поиски стрелы. Только вместо нее она ловит мячик для гольфа.

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На экранах российских кинотеатров фильм появится 6 марта.

Как писали Юга.ру, компания Warner Bros. представила дебютный трейлер криминального триллера «Рыцари Альто». Роберт Де Ниро исполнил в фильме двойную роль.

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Вышел первый трейлер сказки «Царевна-лягушка». Когда премьера?
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