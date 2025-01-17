Вышел первый трейлер сказки «Царевна-лягушка». Когда премьера?
Кинопрокатная компания «Наше кино» опубликовала дебютный трейлер комедийной сказки «Царевна-лягушка» (6+)
В сети появился первый трейлер фильма «Царевна-лягушка» по мотивам одноименной сказки Афанасьева. Действие картины происходит в современном мире.
В пруду городского парка обитает лягушка, которая любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела анимацию о том, как жаба поймала стрелу и превратилась в девушку. Лягушка принимает происходящее за реальность и отправляется на поиски стрелы. Только вместо нее она ловит мячик для гольфа.
Режиссером выступил Александр Амиров («Последний богатырь»). Роли исполнили Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова.
На экранах российских кинотеатров фильм появится 6 марта.
Как писали Юга.ру, компания Warner Bros. представила дебютный трейлер криминального триллера «Рыцари Альто». Роберт Де Ниро исполнил в фильме двойную роль.