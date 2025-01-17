Вышел первый трейлер сказки «Царевна-лягушка». Когда премьера?

В сети появился первый трейлер фильма «Царевна-лягушка» по мотивам одноименной сказки Афанасьева. Действие картины происходит в современном мире.

В пруду городского парка обитает лягушка, которая любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела анимацию о том, как жаба поймала стрелу и превратилась в девушку. Лягушка принимает происходящее за реальность и отправляется на поиски стрелы. Только вместо нее она ловит мячик для гольфа.