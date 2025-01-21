«Новая вещица из старых джинсов». Краснодарский экоцентр приглашает на бесплатное занятие по шитью

Краснодарский край

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  • © Фото pvproductions, сайт freepik.com
    © Фото pvproductions, сайт freepik.com

В Краснодаре 25 января пройдет бесплатное занятие по апсайклингу. Как принять участие? (12+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал* на 25 января бесплатное занятие по шитью.

Всех желающих научат обращаться со швейной машинкой и апсайклингу из денима. Мастера покажут, как из «ненужных джинсов сделать новую классную вещицу». 

Апсайклинг — вид переработки, при котором старые и непригодные для использования предметы обновляются и приобретают новый функционал. 

Столовый этикет и самураи:

Идея вторичного использования объединяет между собой разные направления в искусстве, а также техники рукоделия. Сюда можно отнести арт-пластик, плетение из газетных трубочек, кинусайгу, лоскутное шитье и многое другое.

Начало в 12:00. Обучение бесплатное. Занятия подходят для новичков. Все материалы и оборудование предоставляются. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, центр притяжения «Пятница» анонсировал на 26 января лекцию «Кто такой Чуковский? От Серебряного века до Оттепели».

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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