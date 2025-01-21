«Новая вещица из старых джинсов». Краснодарский экоцентр приглашает на бесплатное занятие по шитью
В Краснодаре 25 января пройдет бесплатное занятие по апсайклингу. Как принять участие? (12+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал* на 25 января бесплатное занятие по шитью.
Всех желающих научат обращаться со швейной машинкой и апсайклингу из денима. Мастера покажут, как из «ненужных джинсов сделать новую классную вещицу».
Апсайклинг — вид переработки, при котором старые и непригодные для использования предметы обновляются и приобретают новый функционал.
Столовый этикет и самураи:
Идея вторичного использования объединяет между собой разные направления в искусстве, а также техники рукоделия. Сюда можно отнести арт-пластик, плетение из газетных трубочек, кинусайгу, лоскутное шитье и многое другое.
Начало в 12:00. Обучение бесплатное. Занятия подходят для новичков. Все материалы и оборудование предоставляются. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, центр притяжения «Пятница» анонсировал на 26 января лекцию «Кто такой Чуковский? От Серебряного века до Оттепели».
*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.