«Новая вещица из старых джинсов». Краснодарский экоцентр приглашает на бесплатное занятие по шитью

В Краснодаре 25 января пройдет бесплатное занятие по апсайклингу. Как принять участие? (12+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал* на 25 января бесплатное занятие по шитью.

Всех желающих научат обращаться со швейной машинкой и апсайклингу из денима. Мастера покажут, как из «ненужных джинсов сделать новую классную вещицу».

Апсайклинг — вид переработки, при котором старые и непригодные для использования предметы обновляются и приобретают новый функционал.