Краснодарцев приглашают на лекцию о Корнее Чуковском

Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 26 января лекцию «Кто такой Чуковский? От Серебряного века до Оттепели».

Алена Буркова расскажет, почему при всем многообразии трудов люди воспринимают писателя только как детского сказочника. Слушатели узнают о личных трагедиях Чуковского, о друзьях и знакомых, среди которых Репин и Блок, Ахматова и Солженицын, Горький и Маяковский. Также Буркова рассмотрит его профессиональную деятельность в качестве переводчика и литературоведа, разберет петербуржский период и жизнь в Переделкине.