Краснодарцев приглашают на лекцию о Корнее Чуковском
Краснодарцам расскажут о жизни и творчестве известного писателя (18+)
Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 26 января лекцию «Кто такой Чуковский? От Серебряного века до Оттепели».
Алена Буркова расскажет, почему при всем многообразии трудов люди воспринимают писателя только как детского сказочника. Слушатели узнают о личных трагедиях Чуковского, о друзьях и знакомых, среди которых Репин и Блок, Ахматова и Солженицын, Горький и Маяковский. Также Буркова рассмотрит его профессиональную деятельность в качестве переводчика и литературоведа, разберет петербуржский период и жизнь в Переделкине.
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Корней Чуковский — самый издаваемый в Советском Союзе и России автор детской литературы. Среди наиболее известных работ — «Крокодил», «Тараканище», «Мойдодыр», «Бармалей».
Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Начало в 18:30.
Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 22 марта лекцию «Тутанхамон: царь, золото, вечность». Встречу проведет один из ведущих российских египтологов Виктор Солкин.