Столовый этикет и самураи. В Краснодаре пройдут японские выходные

Общественное пространство «Спутник» анонсировало японские выходные в Краснодаре. Жителям кубанской столицы предлагают узнать больше о культуре Страны восходящего солнца.

25 января в 18:00 начнется лекция «Красота в столовом этикете Японии». Екатерина Блей расскажет о сезонности, искусстве меню, особенностях столового этикета, правилах поведения за столом и правилах сервировки.