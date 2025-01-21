Столовый этикет и самураи. В Краснодаре пройдут японские выходные
Краснодарцам расскажут интересные факты о Стране восходящего солнца (16+)
Общественное пространство «Спутник» анонсировало японские выходные в Краснодаре. Жителям кубанской столицы предлагают узнать больше о культуре Страны восходящего солнца.
25 января в 18:00 начнется лекция «Красота в столовом этикете Японии». Екатерина Блей расскажет о сезонности, искусстве меню, особенностях столового этикета, правилах поведения за столом и правилах сервировки.
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26 января в 18:00 состоится лекция «Япония. Искусство самураев». Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о национальных рыцарях, их кодексе чести и многом другом.
Встречи пройдут по улице Ишунина, 2. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 22 марта лекцию «Тутанхамон: царь, золото, вечность». Встречу проведет один из ведущих российских египтологов Виктор Солкин.