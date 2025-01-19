В Краснодаре состоится премьерный показ исторического экшна «Злой город»

В Краснодаре фильма покажут на день раньше всероссийского старта (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 29 января в Краснодаре предпремьерный показ исторического экшна «Злой город». Ленту можно будет посмотреть за день до всероссийской премьеры.

Действие происходит весной 1238 года. Войско Золотой Орды в течение нескольких месяцев атакует маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город стоит. После этой битвы Хан Батый приказал навсегда забыть его название и отныне именовать «злым городом».