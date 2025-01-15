«Мазутное лето» ожидается в Анапе, Керчи и Севастополе. Какие курорты останутся чистыми к началу сезона?

Аналитики рассказали, в каких городах Кубани и Крыма будет «мазутное лето» после разлива нефти в Черном море

14 января аналитики, занимающиеся мониторингом моря, пляжей и берегов Крыма, сообщили , какие города в 2025 году смогут избежать «мазутного лета» после разлива нефти в Черном море. Они ориентировались на радиолокационные снимки «Сканекса», карту загрязнений на основании сообщений из чатов « Разлив нефти Черное море » и « Разлив нефти Крым », а также на прогнозы океанологов, ученых РАН и сообщества гидрогеолога Георгия Каваносяна.

Эксперты заявили, что предпринимаемые властями и волонтерами меры — это важная косметическая уборка. Однако они не смогут полностью восстановить пляжи для туристического отдыха.

По прогнозам аналитиков, «мазутное лето» не затронет Сочи, побережье Абхазии, юг Крыма, Феодосию, село Оленевку, Саки и Евпаторию. При этом на берега могут выбрасываться мелкие фракции мазута, поддающиеся быстрой уборке.



«Мазутными курортами» летом 2025 году станут Анапа, Керчь, Севастополь и окрестности. Могут загрязниться и пляжи Геленджика.



Аналитики отметили, что все эти прогнозы обнулятся, если поврежденные танкеры не уберут или из них выльется еще мазут:

«Любое разрушение или повреждение танкеров ожидаемыми штормами, технические неполадки при откачке, аварии на корпусах танков приведут к обнулению существующего прогноза из-за невозможности долгосрочного и точного предсказания направления выброса в таких случаях».

Точный прогноз о пригодности пляжей для отдыха можно составлять только с 10 апреля, сообщают эксперты.