«Мазутное лето» ожидается в Анапе, Керчи и Севастополе. Какие курорты останутся чистыми к началу сезона?

Краснодарский край, Крым

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  • © Скриншот с сайта scanex.ru
    © Скриншот с сайта scanex.ru

Аналитики рассказали, в каких городах Кубани и Крыма будет «мазутное лето» после разлива нефти в Черном море

14 января аналитики, занимающиеся мониторингом моря, пляжей и берегов Крыма, сообщили, какие города в 2025 году смогут избежать «мазутного лета» после разлива нефти в Черном море. 

Они ориентировались на радиолокационные снимки «Сканекса», карту загрязнений на основании сообщений из чатов «Разлив нефти Черное море» и «Разлив нефти Крым», а также на прогнозы океанологов, ученых РАН и сообщества гидрогеолога Георгия Каваносяна.

Собчак выпустила репортаж об экологической катастрофе на побережье Черного моря:

Эксперты заявили, что предпринимаемые властями и волонтерами меры — это важная косметическая уборка. Однако они не смогут полностью восстановить пляжи для туристического отдыха. 

По прогнозам аналитиков, «мазутное лето» не затронет Сочи, побережье Абхазии, юг Крыма, Феодосию, село Оленевку, Саки и Евпаторию. При этом на берега могут выбрасываться мелкие фракции мазута, поддающиеся быстрой уборке.

«Мазутными курортами» летом 2025 году станут Анапа, Керчь, Севастополь и окрестности. Могут загрязниться и пляжи Геленджика.

Аналитики отметили, что все эти прогнозы обнулятся, если поврежденные танкеры не уберут или из них выльется еще мазут:

«Любое разрушение или повреждение танкеров ожидаемыми штормами, технические неполадки при откачке, аварии на корпусах танков приведут к обнулению существующего прогноза из-за невозможности долгосрочного и точного предсказания направления выброса в таких случаях»

Точный прогноз о пригодности пляжей для отдыха можно составлять только с 10 апреля, сообщают эксперты.

Напомним, что, по данным экспертов, к концу весны разлитая в Керченском проливе нефть может оказаться у берегов Сочи.

Как писали Юга.ру, в Анапе спасенный от мазута лебедь «обнял» волонтера.

Анапа Геленджик Крым Курорты и туризм Нефть Разлив нефти Севастополь Сочи Черное море Экология

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