Краснодарский историк выпустил книгу о народных западнокавказских лидерах XIX века

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя Vladvictoria с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Vladvictoria с сайта pixabay.com

В своей книге Виталий Штыбин реконструирует биографии главных черкесских лидеров

Кубанский историк и энтограф Виталий Штыбин выпустил книгу «Ислам, традиции и парламентаризм. Народные лидеры на Северо-Западном Кавказе в 1820–1865 годах». Автор реконструирует биографии Сефер-бея Зана, Мухаммад-Амина и семейства Берзеков.

Истории их успехов и неудач показывают нам судьбы сильных политиков, лавировавших между противоречивыми интересами империй ради своего народа, — говорится в аннотации к изданию.

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В бумажном формате книга уже доступна к покупке, электронная версия ожидается.

Виталий Штыбин — историк, социокультурный антрополог, кавказовед, соискатель отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН, PhD кандидат Йенского университета имени Фридриха Шиллера.

Как писали Юга.ру, в Майкопе появился памятник Шахан-Гирею Хакурате — первому секретарю Адыгейского обкома, стоявшему у истоков становления Адыгейской государственности.

адыги (черкесы) Ислам История Книги Литература Религия

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Краснодарский историк выпустил книгу о народных западнокавказских лидерах XIX века
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