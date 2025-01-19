Краснодарский историк выпустил книгу о народных западнокавказских лидерах XIX века
В своей книге Виталий Штыбин реконструирует биографии главных черкесских лидеров
Кубанский историк и энтограф Виталий Штыбин выпустил книгу «Ислам, традиции и парламентаризм. Народные лидеры на Северо-Западном Кавказе в 1820–1865 годах». Автор реконструирует биографии Сефер-бея Зана, Мухаммад-Амина и семейства Берзеков.
Истории их успехов и неудач показывают нам судьбы сильных политиков, лавировавших между противоречивыми интересами империй ради своего народа, — говорится в аннотации к изданию.
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Виталий Штыбин — историк, социокультурный антрополог, кавказовед, соискатель отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН, PhD кандидат Йенского университета имени Фридриха Шиллера.
Как писали Юга.ру, в Майкопе появился памятник Шахан-Гирею Хакурате — первому секретарю Адыгейского обкома, стоявшему у истоков становления Адыгейской государственности.