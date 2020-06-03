По старинным легендам Северного Кавказа создали комиксы

Молодые авторы и художники-иллюстраторы собрали во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа старинные национальные легенды и воссоздали их в формате комиксов

Серия из семи выпусков получила название «Легенды Северного Кавказа». Ее реализация стала возможна благодаря Инге Кузнецовой, которая в 2019 году победила в грантовом конкурсе молодежных инициатив, который стал одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«"Легенды Северного Кавказа" стали чем-то неизвестным, новым и крайне интересным. Когда я согласилась взяться за проект, я понимала, что это окажется трудоемким и масштабным событием для меня. Как раскрыть с помощью рисунка всю сюжетную линию? Как заинтересовать читателя? Легенды Северного Кавказа удивительны, они поражают своими историями. Они несут в себе скрытые ценности: каждая напоминает о важности верить, дружить, учиться, любить, быть честным, прививает умение быть сильным, преодолевать трудности ради своей цели, ценить время», — отметила художник проекта Диана Миронова.