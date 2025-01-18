В Краснодаре состоится лекция о загадке гробницы Тутанхамона

Краснодарский край

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  • © Фото wirestock, сайт freepik.com
    © Фото wirestock, сайт freepik.com

Египтолог расскажет, кем был Тутанхамон и что стало причиной его ранней смерти (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 22 марта лекцию «Тутанхамон: царь, золото, вечность». Встречу проведет один из ведущих российских египтологов Виктор Солкин.

Находка гробницы Тутанхамона — главное событие египетской археологии. Оно стало ключом к пониманию Древнего Мира. Солкин расскажет, что египтяне думали о бессмертии, говорили о вечности и мире богов, кем был Тутанхамон и что стало причиной его ранней смерти.

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Археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона практически нетронутой в 1922 году. Находка в Долине Царей стала сенсацией и возродила интерес публики к Древнему Египту. Мистические смерти участников экспедиции привели к возникновению понятия «проклятие фараонов». Саркофаг Тутанхамона и его золотая погребальная маска находятся в Каирском египетском музее.

Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 5 тыс. рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.

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В Краснодаре состоится лекция о загадке гробницы Тутанхамона
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