В Краснодаре покажут спектакль «Вишневый сад» с Александром Петровым

«Режиссер Владимир Мирзоев поставил классическую трагикомедию Чехова как трезвую, но не безжалостную притчу, одновременно смешную и грустную. Одна эпоха уже вынуждена сойти со сцены, но будущее еще туманно», — так описывают постановку создатели.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 29 января в Краснодаре показ спектакля «Вишневый сад» в постановке Московского драматического театра имени Пушкина. Главные роли исполнили Александр Петров и Виктория Исакова.

«Вишневый сад» — последняя чеховская пьеса из «Ялтинских» после «Иванова», «Чайки», «Дяди Вани» и «Трех сестер». Действие происходит в имении разоренной вдовы. Она выставила дом на торги, и знакомый купец посоветовал ей вырубить сад и сдать землю в аренду. Хозяйка против — без сада она не видит свою жизнь.

Критики назвали «Вишневый сад» драмой, а сам писатель считал, что ничего драматического в ней нет, и это, прежде всего, — комедия.