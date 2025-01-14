Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить новый фильм Джонни Деппа. О чем картина и когда премьера?

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Моди. Три дня на крыльях безумия» © Скриншот видео с youtube-канала «топКино»
    Кадр из трейлера к фильму «Моди. Три дня на крыльях безумия» © Скриншот видео с youtube-канала «топКино»

В прокат выходит фильм «Моди. Три дня на крыльях безумия». Спецпоказ с обсуждением пройдет в Краснодаре 26 января (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 26 января показ биографической мелодрамы «Моди. Три дня на крыльях безумия». Это новый фильм Джонни Деппа («Хлам», «Храбрец»). Это восьмая его картина.

Действие ленты происходит в Париже в 1916 году. Итальянский художник и скульптор Амедео Модильяни пытается понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Он уже собирается все бросить и уехать из города, как приходит весть о прибытии в столицу видного коллекционера.

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Главные роли в картине сыграли Риккардо Скамарчо, Антония Депла, Брюно Гуэри. Премьера состоялась в сентябре 2024 года на 81-м Венецианском кинофестивале.

Начало показа в 18:00. После просмотра состоится обсуждение ленты с лектором просветительского проекта Vita Nuova, кинокритиком Виктором Венгерским.

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» покажет в Краснодаре мультфильм «Соник 3 в кино» под названием «Кнопка».

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