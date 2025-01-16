В сети появился трейлер криминального триллера «Рыцари Альто». Роберт Де Ниро исполнил в фильме двойную роль
Компания Warner Bros. представила дебютный трейлер криминального триллера «Рыцари Альто» (18+)
В сети появился первый трейлер фильма «Рыцари Альто». Режисером криминального триллера выступил Барри Левинсон («Человек дождя»). Сразу две роли в картине исполнил лауреат «Оскара» Роберт Де Ниро.
Фильм находится в разработке чуть ли не с 1970-х годов. За это время лента успела сменить несколько режиссеров, исполнителей главных ролей и названий.
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Релиз в США ожидается 21 марта. Будут ли фильм показывать в российских кинотеатрах — неизвестно.
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