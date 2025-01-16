В сети появился трейлер криминального триллера «Рыцари Альто». Роберт Де Ниро исполнил в фильме двойную роль

Фильм находится в разработке чуть ли не с 1970-х годов. За это время лента успела сменить несколько режиссеров, исполнителей главных ролей и названий.

В сети появился первый трейлер фильма «Рыцари Альто». Режисером криминального триллера выступил Барри Левинсон («Человек дождя»). Сразу две роли в картине исполнил лауреат «Оскара» Роберт Де Ниро.

Проект расскажет об американских гангстерах Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. В 1957 году Дженовезе совершает покушение на Костелло после его выхода на пенсию. Фрэнк выживает, но думает отойти от дел.

Релиз в США ожидается 21 марта. Будут ли фильм показывать в российских кинотеатрах — неизвестно.