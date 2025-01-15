В Краснодаре в кино покажут эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман
В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм про бизнесвумен, которая влюбляется в стажера (18+)
16 января на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Плохая девочка». Это лента в жанре эротического триллера нидерландской режиссерки Халины Рейн.
В фильме снялись Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд и Жан Рено. Премьера картины состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале. Критики удостоили Кидман премии за лучшую женскую роль.
Роми — успешная бизнесвумен и руководительница собственной компании. У нее есть муж и двое детей. Неожиданно для себя героиня заводит роман со своим гораздо более молодым стажером Сэмюэлем. Правила их отношений просты: она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну.
Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» покажет мультфильм «Соник 3 в кино». Ленту будут демонстрировать в формате 2D под названием «Кнопка».