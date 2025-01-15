В Краснодаре в кино покажут эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Плохая девочка» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman
    Кадр из трейлера к фильму «Плохая девочка» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman

В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм про бизнесвумен, которая влюбляется в стажера (18+)

16 января на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Плохая девочка». Это лента в жанре эротического триллера нидерландской режиссерки Халины Рейн.

В фильме снялись Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд и Жан Рено. Премьера картины состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале. Критики удостоили Кидман премии за лучшую женскую роль.

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Роми — успешная бизнесвумен и руководительница собственной компании. У нее есть муж и двое детей. Неожиданно для себя героиня заводит роман со своим гораздо более молодым стажером Сэмюэлем. Правила их отношений просты: она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну.

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» покажет мультфильм «Соник 3 в кино». Ленту будут демонстрировать в формате 2D под названием «Кнопка».

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В Краснодаре в кино покажут эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман
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