В Краснодаре в кино покажут эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман

В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм про бизнесвумен, которая влюбляется в стажера (18+)

В фильме снялись Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд и Жан Рено. Премьера картины состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале. Критики удостоили Кидман премии за лучшую женскую роль.

Роми — успешная бизнесвумен и руководительница собственной компании. У нее есть муж и двое детей. Неожиданно для себя героиня заводит роман со своим гораздо более молодым стажером Сэмюэлем. Правила их отношений просты: она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну.

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».