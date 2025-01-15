«Чрезвычайно благодарный пациент». В Анапе спасенный от мазута лебедь «обнял» волонтера

В сети завирусилось видео, со спасенным в Анапе лебедем. В соцсетях одни умиляются объятиям, другие говорят, что прижимать птицу может быть опасно

На кадрах видно, что птица прижалась к девушке. В ответ волонтерка расплакалась. В подписи к ролику Каваносян написал, что это «чрезвычайно благодарный пациент».

Героиней видео стала волонтер Лариса Шульц. Она рассказала*, что с начала катастрофы помогала тяжелым и большим птицам, за что ее прозвали «мать бакланов». По словам девушки, лебедь сам вышел к людям. У него была интоксикация от мазута, грязная грудь. Птицу отвезли на ферму «Аристей».

«Наша лебединая любовь закончилась быстро, на следующий день он выспался, набрался сил, пошел гулять, настроил компас и улетел. Эмоции зашкаливали от этой встречи и до сих пор со слезами на глазах. Шокировал больше факт того, что сам пришел и сам ушел. Мне показалось, что он пришел, чтобы за всех птиц сказать «благодарю», — рассказала волонтер.