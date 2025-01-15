«Чрезвычайно благодарный пациент». В Анапе спасенный от мазута лебедь «обнял» волонтера
В сети завирусилось видео, со спасенным в Анапе лебедем. В соцсетях одни умиляются объятиям, другие говорят, что прижимать птицу может быть опасно
14 января эколог Георгий Каваносян опубликовал в своем телеграм-канале видео с отмытым от мазута лебедем в Анапе.
На кадрах видно, что птица прижалась к девушке. В ответ волонтерка расплакалась. В подписи к ролику Каваносян написал, что это «чрезвычайно благодарный пациент».
Героиней видео стала волонтер Лариса Шульц. Она рассказала*, что с начала катастрофы помогала тяжелым и большим птицам, за что ее прозвали «мать бакланов». По словам девушки, лебедь сам вышел к людям. У него была интоксикация от мазута, грязная грудь. Птицу отвезли на ферму «Аристей».
«Наша лебединая любовь закончилась быстро, на следующий день он выспался, набрался сил, пошел гулять, настроил компас и улетел. Эмоции зашкаливали от этой встречи и до сих пор со слезами на глазах. Шокировал больше факт того, что сам пришел и сам ушел. Мне показалось, что он пришел, чтобы за всех птиц сказать «благодарю», — рассказала волонтер.
Поражения нервной системы, судороги и остатки мазута в пищеводе:
Ролик с «лебедиными объятиями» облетел разные соцсети и паблики — от местных до федеральных. Большая часть комментариев о том, что это самое милое видео за последнее время. Однако есть и те, кто критикует поступок волонтера. Под постом Георгия Каваносяна пишут, что это может быть опасно.
- «Так делать нельзя. Потому что поцелуй дикой птицы может быть чреват вспышкой антропозоонозов. Это видео могут посмотреть и начать повторять, что чревато травматизацией человека».
- «Я очень люблю животных, сама ездила в Анапу работать с птицами. Но блин. Есть же техника безопасности, это же не просто так все придумано».
Другие переживают за здоровье лебедя и его ранний выпуск в природу.
- «Если птица легко попалась в руки человеку, ей не очень хорошо. Здоровую вы не поймаете. Она могла питаться отравленной рыбой и воду пить».
- «Чомги, которые ложились мне на руки в процессе домывки, были самые обреченные. Сил не было даже на самооборону, только смирение».
- «Ни одно дикое животное не будет нормально сидеть на руках долгий промежуток времени, потому что человек этим самым животным воспринимается как угроза. Все птицы, которые лежали головами на руках у людей в центрах содержания, были больны. Этот лебедь либо в стрессе, либо был болен, либо приучен к человеку».
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будут возводить госпиталь для пострадавших от разлива мазута дельфинов.
*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
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