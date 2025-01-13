В Краснодаре в кино покажут третью часть «Соника». Под каким названием выйдет мультфильм и где его смотреть?

Сеть кинотеатров «Монитор» покажет мультфильм «Соник 3 в кино». Ленту будут демонстрировать в формате 2D под названием «Кнопка».

В основе серии мультфильмов лежит видеоигра Sonic the Hedgehog от компании Sega. В очередной части у синего ежа и его команды появляется новый противник — Шэдоу. Он был пленником секретной тюрьмы, сбежал и теперь сеет хаос в Токио. Чтобы справиться с ним, Соник, Тейлз и Наклз вынуждены попросить помощи у главного злодея из предыдущих частей фрашнизы — Доктора Эггмана.

В оригинальной озвучке мультфильма участвовали Джим Керри, Киану Ривз и другие голливудские звезды.