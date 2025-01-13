В Краснодаре в кино покажут третью часть «Соника». Под каким названием выйдет мультфильм и где его смотреть?

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Соник 3» © Скриншот видео rutube-канала Uncle Knuckles
    Кадр из трейлера к фильму «Соник 3» © Скриншот видео rutube-канала Uncle Knuckles

Сеть кинотеатров «Монитор» показывает комедийный экшен-фильм, основанный на серии видеоигр (6+)

Сеть кинотеатров «Монитор» покажет мультфильм «Соник 3 в кино». Ленту будут демонстрировать в формате 2D под названием «Кнопка».

«Быстрый. Храбрый. Веселый. Неутомимый. Энергичный», — говорится в описании фильма на сайте сети кинотеатров.

Джейсон Стэйтем с молотом:

В основе серии мультфильмов лежит видеоигра Sonic the Hedgehog от компании Sega. В очередной части у синего ежа и его команды появляется новый противник — Шэдоу. Он был пленником секретной тюрьмы, сбежал и теперь сеет хаос в Токио. Чтобы справиться с ним, Соник, Тейлз и Наклз вынуждены попросить помощи у главного злодея из предыдущих частей фрашнизы — Доктора Эггмана.

В оригинальной озвучке мультфильма участвовали Джим Керри, Киану Ривз и другие голливудские звезды.

Как писали Юга.ру, критик Кира Кац анонсировала на 15 января показ фильма «Что случилось осенью». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Как вернуться к работе после праздников без стресса? 5 советов от HR-эксперта
В Краснодаре в кино покажут третью часть «Соника». Под каким названием выйдет мультфильм и где его смотреть?
Замминистра образования Кубани обматерил волонтеров, спасающих птиц в Анапе. Из-за чего произошел скандал?
Лопата, стульчак от унитаза, засушенные шмели. Что еще оставляют пассажиры в аэропорту Сочи?
Дождь, мокрый снег и туман. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели
Тысячи краснодарцев 13 января снова останутся без света. Делимся списком адресов

Лента новостей

Тысячи краснодарцев 13 января снова останутся без света
Сегодня, 09:43
Тысячи краснодарцев 13 января снова останутся без света
Делимся списком адресов
С 15 января в Краснодаре начнут убирать новогодние украшения
Вчера, 16:02
С 15 января в Краснодаре начнут убирать новогодние украшения
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 12:47
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте