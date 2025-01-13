В Краснодаре в кино покажут третью часть «Соника». Под каким названием выйдет мультфильм и где его смотреть?
Сеть кинотеатров «Монитор» показывает комедийный экшен-фильм, основанный на серии видеоигр (6+)
Сеть кинотеатров «Монитор» покажет мультфильм «Соник 3 в кино». Ленту будут демонстрировать в формате 2D под названием «Кнопка».
«Быстрый. Храбрый. Веселый. Неутомимый. Энергичный», — говорится в описании фильма на сайте сети кинотеатров.
Джейсон Стэйтем с молотом:
В основе серии мультфильмов лежит видеоигра Sonic the Hedgehog от компании Sega. В очередной части у синего ежа и его команды появляется новый противник — Шэдоу. Он был пленником секретной тюрьмы, сбежал и теперь сеет хаос в Токио. Чтобы справиться с ним, Соник, Тейлз и Наклз вынуждены попросить помощи у главного злодея из предыдущих частей фрашнизы — Доктора Эггмана.
В оригинальной озвучке мультфильма участвовали Джим Керри, Киану Ривз и другие голливудские звезды.
Как писали Юга.ру, критик Кира Кац анонсировала на 15 января показ фильма «Что случилось осенью». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».