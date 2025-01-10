В Краснодаре на озере нашли мертвую птицу в мазуте. Как она туда попала?

По словам блогера, это чомга. Ее обнаружили недалеко от краснодарского «Сафари-парка», где несколько дней назад выпускали спасенных в Анапе птиц.

10 декабря блогер Юрий Озаровский сообщил , что в Краснодаре на берегу озера Старая Кубань жители нашли мертвую птицу с остатками мазута на перьях.

Ранее специалисты ставропольского центра реабилитации диких животных «Пеликан» сообщали, что именно этот вид птиц нуждается в более длительной помощи.

«Чомги постоянно в воде и им критично важно, чтобы перо их защищало на все 150%», — добавили в центре.

В комментариях под постом Озаровского люди также предположили, что птица могла прилететь из Анапы. У некоторых особей хватает для этого сил. Птиц в мазуте находят в Сочи, Абхазии и даже на побережье Грузии.



По последним данным оперативного штаба Кубани, после разлива мазута волонтеры нашли в Анапе и Темрюкском районе почти 5,8 тыс. пострадавших птиц.