В Краснодаре на озере нашли мертвую птицу в мазуте. Как она туда попала?

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/84303
    © Скриншоты фото из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/84303

На озере Старая Кубань нашли погибшую птицу. Ее перья были испачканы мазутом

10 декабря блогер Юрий Озаровский сообщил, что в Краснодаре на берегу озера Старая Кубань жители нашли мертвую птицу с остатками мазута на перьях. 

По словам блогера, это чомга. Ее обнаружили недалеко от краснодарского «Сафари-парка», где несколько дней назад выпускали спасенных в Анапе птиц.

«Они все мертвые будут на воле»:

Ранее специалисты ставропольского центра реабилитации диких животных «Пеликан» сообщали, что именно этот вид птиц нуждается в более длительной помощи.

«Чомги постоянно в воде и им критично важно, чтобы перо их защищало на все 150%», — добавили в центре.

В комментариях под постом Озаровского люди также предположили, что птица могла прилететь из Анапы. У некоторых особей хватает для этого сил. Птиц в мазуте находят в Сочи, Абхазии и даже на побережье Грузии.

По последним данным оперативного штаба Кубани, после разлива мазута волонтеры нашли в Анапе и Темрюкском районе почти 5,8 тыс. пострадавших птиц.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с момента разлива мазута погибли больше 60 дельфинов.

Анапа Зоопарки Краснодар Нефть птицы Разлив нефти Темрюкский район Экология

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