На новогодних каникулах украшенную улицу Красную в Краснодаре посетили больше 150 тысяч человек — аналитики

Улица Красная стала самым посещаемым местом Краснодара на открытом воздухе в новогодние каникулы

В начале декабря на Александровском бульваре (участок улицы Красной от Драмтеатра до кинотеатра «Аврора») в Краснодаре зажгли новогоднюю иллюминацию. Она работает всю ночь до рассвета. По данным СМИ, украшением города занималась компания Сергея Галицкого.

Как выяснили аналитики сервиса МТС «Геоэффект», Александровский бульвар с новогодней иллюминацией стал самой посещаемой локацией для праздничных прогулок на открытом воздухе в Краснодаре. В первую неделю нового года его посетили более 150 тысяч человек, большинство из них — впервые.

Четыре гастрономических дворика на улице Красной в Краснодаре: куда сходить и что поесть

На втором месте по популярности — парк «Краснодар», который привлек новыми арт-объектами тысячи посетителей. Как и в случае с Александровским бульваром, большинство кубанцев использовали каникулы как возможность впервые посетить локации парка, запущенные в конце прошлого года. Максимальное количество людей в «Краснодаре» зафиксировали на смотровой площадке энергоцентра, праздничном тоннеле и шалфеевых полях.

Большинство краснодарцев провели праздники, не покидая пределы региона. При этом Краснодар стал местом притяжения для жителей районов края. На каникулах праздничные локации посетили свыше 100 000 жителей кубанских районов. Больше всего туристов приехало из Новороссийска, Сочи, Анапы и Динского района. Вместе с жителями региона по краснодарским бульварам и паркам гуляли туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Волгограда.

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: 4 легальных способа

По данным МТС «Геоэффект», максимальную активность в прогулках жители региона демонстрировали 2,3 и 7 января, преимущественно вечером — с 18:00 до 20:00. При этом любоваться ночной иллюминацией в парке Краснодар и на Александровском бульваре приходили даже в полночь и самые ранние часы. Активнее прочих на праздниках гуляли под открытым небом люди 35–44 лет и подростки. В среднем прогулки по праздничным локациям Краснодара занимали у кубанцев около часа.