Как помочь дельфинам Черного моря? Центр «Дельфа» приглашает краснодарцев на лекцию

В Краснодаре расскажут, как каждый человек может помочь сохранить дельфинов (12+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 19 января лекцию «Знакомство с китообразными Черного моря: актуальные проблемы экосистемы и популяции дельфинов». Встречу проведет волонтер, организатор просветительской работы, координатор горячей линии центра спасения дельфинов «Дельфа» Анна Фролова. Программа: какие дельфины обитают в Черном море;

по каким признакам можно определить вид и отличить одну особь от другой;

как дельфины спят, чем дышат, как выбирают себе имя, как дружат и общаются в стаях;

откуда берутся дельфины в аквариумах и дельфинариях;

как работает центр спасения дельфинов;

как и чем может помочь дельфинам каждый человек.

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«Хотите помочь сохранить дельфинов и внести свой вклад в чистую морскую среду? Приходите и узнаете, как это сделать», — приглашают организаторы. Лекция пройдет по улице Одесской, 48В. Вход свободный, необходима регистрация.