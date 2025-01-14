Как помочь дельфинам Черного моря? Центр «Дельфа» приглашает краснодарцев на лекцию
В Краснодаре расскажут, как каждый человек может помочь сохранить дельфинов (12+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 19 января лекцию «Знакомство с китообразными Черного моря: актуальные проблемы экосистемы и популяции дельфинов». Встречу проведет волонтер, организатор просветительской работы, координатор горячей линии центра спасения дельфинов «Дельфа» Анна Фролова.
Программа:
- какие дельфины обитают в Черном море;
- по каким признакам можно определить вид и отличить одну особь от другой;
- как дельфины спят, чем дышат, как выбирают себе имя, как дружат и общаются в стаях;
- откуда берутся дельфины в аквариумах и дельфинариях;
- как работает центр спасения дельфинов;
- как и чем может помочь дельфинам каждый человек.
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«Хотите помочь сохранить дельфинов и внести свой вклад в чистую морскую среду? Приходите и узнаете, как это сделать», — приглашают организаторы.
Лекция пройдет по улице Одесской, 48В. Вход свободный, необходима регистрация.
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