Как помочь дельфинам Черного моря? Центр «Дельфа» приглашает краснодарцев на лекцию

Краснодарский край

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  • © Фото diana.grytsku, сайт freepik.com
    © Фото diana.grytsku, сайт freepik.com

В Краснодаре расскажут, как каждый человек может помочь сохранить дельфинов (12+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 19 января лекцию «Знакомство с китообразными Черного моря: актуальные проблемы экосистемы и популяции дельфинов». Встречу проведет волонтер, организатор просветительской работы, координатор горячей линии центра спасения дельфинов «Дельфа» Анна Фролова.

Программа:

  • какие дельфины обитают в Черном море;
  • по каким признакам можно определить вид и отличить одну особь от другой;
  • как дельфины спят, чем дышат, как выбирают себе имя, как дружат и общаются в стаях;
  • откуда берутся дельфины в аквариумах и дельфинариях;
  • как работает центр спасения дельфинов;
  • как и чем может помочь дельфинам каждый человек.

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«Хотите помочь сохранить дельфинов и внести свой вклад в чистую морскую среду? Приходите и узнаете, как это сделать», — приглашают организаторы.

Лекция пройдет по улице Одесской, 48В. Вход свободный, необходима регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с момента разлива мазута погибли больше 60 дельфинов.

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