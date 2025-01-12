С 15 января в Краснодаре начнут убирать новогодние украшения

Во вторник в Краснодаре стартуют работы по демонтажу новогодних елок и других праздничных декораций

Мэрия Краснодар объявила о том, что 15 января в городе начнут убирать новогодние украшения. На девяти площадях демонтируют искусственные елки, в парках и скверах разберут новогодний декор. Закончить всё обещают к 21 января.

Так что у вас остались считанные дни, чтобы полюбоваться 22-метровой елкой на Главной Городской площади (перед Драмтеатром), 19-метровой елкой перед зданием краевой администрации на Красной, 35, а также семью 15-метровыми елками по следующим адресам:

• угол Трубилина и Красных Партизан;

• перед зданием ЗСК на Красной, 3;

• сквер 80-летия образования Краснодарского края (набережная ЮМР);

• сквер имени Леонарда Гатова (Стасова, 180);

• площадь перед к/т «Болгария»;

• сквер «Субботний» (Уральская, 158/5);

• сквер Пограничников (Мачуги, 66).