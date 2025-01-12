С 15 января в Краснодаре начнут убирать новогодние украшения
Во вторник в Краснодаре стартуют работы по демонтажу новогодних елок и других праздничных декораций
Мэрия Краснодар объявила о том, что 15 января в городе начнут убирать новогодние украшения. На девяти площадях демонтируют искусственные елки, в парках и скверах разберут новогодний декор. Закончить всё обещают к 21 января.
Так что у вас остались считанные дни, чтобы полюбоваться 22-метровой елкой на Главной Городской площади (перед Драмтеатром), 19-метровой елкой перед зданием краевой администрации на Красной, 35, а также семью 15-метровыми елками по следующим адресам:
• угол Трубилина и Красных Партизан;
• перед зданием ЗСК на Красной, 3;
• сквер 80-летия образования Краснодарского края (набережная ЮМР);
• сквер имени Леонарда Гатова (Стасова, 180);
• площадь перед к/т «Болгария»;
• сквер «Субботний» (Уральская, 158/5);
• сквер Пограничников (Мачуги, 66).
Ранее в мэрии Краснодара рассказали, куда после праздников можно сдать живые елки, а организаторы фестиваля BreakFast обнародовали список участников из Краснодарского края.