В Краснодаре и Сочи пройдет фестиваль завтраков BreakFest. Какие заведения участвуют?

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Жители Краснодара и Сочи смогут попробовать специальное меню от шеф-поваров

Фестиваль BreakFest проводят в восьмой раз. В этом году в нем участвуют заведения 30 городов РФ. 

Весь январь можно пробовать специальное меню от шеф-поваров. В этом году в Краснодаре участниками стали заведения сидрерия и сэндвич-бар «Райка», гастробистро «Пирс23», пиццерия «Кубана Тоскана», рестораны «Муссоны» и Gussi, бистро AVE, бургер-бар Chado. 

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В Сочи фестиваль поддержали «Авли», «Барселонета», «Вьюрок», Llios, «Дельфин и русалка», «Сад», «Кашалот», «Мясной синдикат», «Ровесники», «Сыроварня», «Хмели и сунели», Co-co Chalet, Giorgio Suluguni, Gussi и Loona Sochi.

Цель проекта — поддержка и развитие тренда «завтраков вне дома».

На юге России в фестивале также участвуют заведения из Севастополя, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Усть-Лабинска.

Как писали Юга.ру, краснодарцы выбрали лучшие рестораны, кофейни и локации города в 2024 году.

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В Краснодаре и Сочи пройдет фестиваль завтраков BreakFest. Какие заведения участвуют?
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