В Краснодаре и Сочи пройдет фестиваль завтраков BreakFest. Какие заведения участвуют?

Фестиваль BreakFest проводят в восьмой раз. В этом году в нем участвуют заведения 30 городов РФ.

Весь январь можно пробовать специальное меню от шеф-поваров. В этом году в Краснодаре участниками стали заведения сидрерия и сэндвич-бар «Райка», гастробистро «Пирс23», пиццерия «Кубана Тоскана», рестораны «Муссоны» и Gussi, бистро AVE, бургер-бар Chado.