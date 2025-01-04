В мэрии Краснодара рассказали, куда сдавать елки после новогодних праздников
Хвойные деревья будут принимать на переработку до 16 января
3 января мэрия Краснодара сообщила, что жители Краснодара могут сдать елки на переработку до 16 января.
Новогоднее дерево нужно отнести на контейнерную площадку и оставить возле бака. На елках не должно быть мишуры, игрушек, других украшений, пакетов и скотча.
Домик Деда Мороза, диджеи и аттракционы:
Специалисты пропустят елки через измельчитель, а щепки пустят на удобрения или отсыпку дорожек в парках и вольерах.
Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края стали чаще писать письма Деду Морозу.
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