В мэрии Краснодара рассказали, куда сдавать елки после новогодних праздников

Хвойные деревья будут принимать на переработку до 16 января

3 января мэрия Краснодара сообщила, что жители Краснодара могут сдать елки на переработку до 16 января.

Новогоднее дерево нужно отнести на контейнерную площадку и оставить возле бака. На елках не должно быть мишуры, игрушек, других украшений, пакетов и скотча.