В горах Кубани и Адыгеи продлили лавинное предупреждение

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ЮРПСО
    © Фото пресс-службы ЮРПСО

Вероятность схода лавин в горны районах Краснодарского края и Адыгеи сохраняется до вечера 15 января

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Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сегодня продлило до 15 января штормовое предупреждение о лавиноопасности. Согласно сообщению, на отметках выше 1500 метров над уровнем моря в горах Адыгеи и Краснодарского края высока вероятность схода лавин. Граждан просят не выходить в горы в снежную погоду, всегда предупреждать о запланированном маршруте, избегать склонов крутизной более 30 градусов.

Предупреждение действует до 18:00 15 января. Впрочем, несколько предыдущих раз его продлевали — впервые о лавиноопасности было объявлено еще в конце декабря.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Сочи начали обильно цвести весенние первоцветы.

Адыгея горы МЧС Погода Штормовые предупреждения

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