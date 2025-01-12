В горах Кубани и Адыгеи продлили лавинное предупреждение

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сегодня продлило до 15 января штормовое предупреждение о лавиноопасности. Согласно сообщению, на отметках выше 1500 метров над уровнем моря в горах Адыгеи и Краснодарского края высока вероятность схода лавин. Граждан просят не выходить в горы в снежную погоду, всегда предупреждать о запланированном маршруте, избегать склонов крутизной более 30 градусов.

Предупреждение действует до 18:00 15 января. Впрочем, несколько предыдущих раз его продлевали — впервые о лавиноопасности было объявлено еще в конце декабря.