Предупреждение о лавинах в горах Кубани и Адыгеи снова продлили – теперь до 3 января

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила о том, что штормовое предупреждение об опасности схода лавин в Краснодарском крае и Республике Адыгея продлевается до 18:00 3 января. На высоте более 1500 метров над уровнем моря гражданам предписывается быть особенно острожными, а именно:

· не выходить в горы в снегопад и непогоду;

· внимательно следить за изменением погоды;

· хорошо представлять себе места возможного схода снежных лавин.

Определять места возможного схода лавин в МЧС предлагают так:

· при крутизне склона более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде;

· при крутизне склона выше 30 градусов лавины сходят часто, особенно если на склоне не растет лес или кустарники;

· лощины с крутизной склона более 20 градусов можно пересекать только через 2-3 дня после снегопада;

· лощины с крутизной склона более 30 градусов не следует пересекать в принципе.

Если вы всё же попали в зону схода лавины, то:

· при сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути;

· если уйти невозможно, то укрыться под скалой, за стволом большого дерева;

· если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения, будто плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока;

· подтяните колени к животу, сгруппируйтесь, прикройте рот руками;

· если лавина прошла, но вас накрыло снегом — первым делом расширьте пространство в снегу перед лицом и грудью, потом подвигайте руками и ногами, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться;

· берегите дыхание — не кричите, пока точно не услышите людей, которые пришли вас спасать;

· сохраняйте спокойствие, не тратьте силы попусту.