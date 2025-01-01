Предупреждение о лавинах в горах Кубани и Адыгеи снова продлили – теперь до 3 января

Адыгея, Краснодарский край

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  • Лавина © Фото Yasmin Gomes, Unsplash.com
    Лавина © Фото Yasmin Gomes, Unsplash.com

В горных районах Краснодарского края и Адыгеи штормовое предупреждение о лавиноопасности продлили до 3 января

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила о том, что штормовое предупреждение об опасности схода лавин в Краснодарском крае и Республике Адыгея продлевается до 18:00 3 января. На высоте более 1500 метров над уровнем моря гражданам предписывается быть особенно острожными, а именно:
· не выходить в горы в снегопад и непогоду;
· внимательно следить за изменением погоды;
· хорошо представлять себе места возможного схода снежных лавин.

Определять места возможного схода лавин в МЧС предлагают так:
· при крутизне склона более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде;
· при крутизне склона выше 30 градусов лавины сходят часто, особенно если на склоне не растет лес или кустарники;
· лощины с крутизной склона более 20 градусов можно пересекать только через 2-3 дня после снегопада;
·  лощины с крутизной склона более 30 градусов не следует пересекать в принципе.

Если вы всё же попали в зону схода лавины, то:
· при сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути;
· если уйти невозможно, то укрыться под скалой, за стволом большого дерева;
· если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения, будто плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока;
· подтяните колени к животу, сгруппируйтесь, прикройте рот руками;
· если лавина прошла, но вас накрыло снегом — первым делом расширьте пространство в снегу перед лицом и грудью, потом подвигайте руками и ногами, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться;
· берегите дыхание — не кричите, пока точно не услышите людей, которые пришли вас спасать;
· сохраняйте спокойствие, не тратьте силы попусту.

Ранее мы писали о том какая погода ожидается в крае в первые дни 2025 года, а также о том, какие растения зацвели перед Новым годом в парке «Южные культуры».

Адыгея горы МЧС Погода Штормовые предупреждения

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