В лесах Сочи в январе массового распустились весенние первоцветы

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский нацпарк»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский нацпарк»

В Сочинском нацпарке зацвели растения, которые обычно распускаются весной

6 января Сочинский нацпарк сообщил, что в лесах курорта распустились подснежник Воронова, цикламен косский, морозник кавказский и примула обыкновенная.

Всего на природной территории курорта растут пять видов подснежников. Каждый имеет ограниченный ареал и занесен в Красную книгу Краснодарского края.

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Краснокнижником является и цикламен косский. Вид вымирает из-за выкапывания клубней в лекарственных целях и сбора на букеты.

За сбор и продажу краснокнижных цветов граждан ждет ответственность. Даже за маленький букет из первоцветов придется заплатить штраф в десятки тысяч рублей.

Как писали Юга.ру, в начале января в Сочи начали цвести букетные нарциссы. Месяцем ранее — подснежники ризенские.

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В лесах Сочи в январе массового распустились весенние первоцветы
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