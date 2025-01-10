Застройщик «ИНСИТИ девелопмент» стал лидером по вводу жилья в эксплуатацию в Краснодарском крае

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Краснодарский край

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  • Проект микрорайона Образцово в Краснодаре © Фото пресс-службы ГК «ИНСИТИ»
    Проект микрорайона Образцово в Краснодаре © Фото пресс-службы ГК «ИНСИТИ»

Единый реестр застройщиков РФ (ЕРЗ.РФ) опубликовал обновленный рейтинг девелоперов Краснодарского края по объему текущего строительства. Компания «ИНСИТИ девелопмент» поднялась в топе сразу на пять позиций

По итогам 2024 года «ИНСИТИ девелопмент» вышел на первое место рейтинга застройщиков ЕРЗ.РФ. К 1 января компания ввела в эксплуатацию 236 950 тысяч кв. метров жилья.

При создании рейтинга учитывали сданные жилые дома, имеющие опубликованные проектные декларации. Основные критерии ранжирования: объем текущего строительства и ввода жилья, потребительские качества ЖК и скорость возведения.

Возле «Авроры» появится «Эндемик»:

Отличительная черта «ИНСИТИ девелопмент» — ввод в эксплуатацию всех строящихся объектов раньше срока. Поэтому компания получила максимальный балл (5 из 5) по показателю соблюдения декларируемого срока ввода жилья. Такой результат стал возможным благодаря флагманским проектам компании — микрорайонам Любимово, Новая Елизаветка и Образцово (в последнем, новом, уже сданы первые два дома).

Образцово:

Девелопер строит микрорайоны по принципу «город в городе»: помимо жилых домов там есть детские сады и школы, парки с фонтанами (в Новой Елизаветке — с озером), ТРЦ, парковки, детские и спортивные площадки.

Группа компаний «ИНСИТИ» работает на краснодарском рынке недвижимости с 2012 года. За это время она реализовала более 100 объектов жилой, коммерческой, социальной и улично-дорожной инфраструктуры. Общий объем жилой застройки — больше 2 млн кв. метров.

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ГК ИНСИТИ Жилье Недвижимость Рейтинги Строительство Экономика

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