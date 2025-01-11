В лесах Сочи в январе массово распустились весенние первоцветы

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский нацпарк»

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский нацпарк»

В Сочинском нацпарке зацвели растения, которые обычно распускаются весной

6 января Сочинский нацпарк сообщил, что в лесах курорта распустились подснежник Воронова, цикламен косский, морозник кавказский и примула обыкновенная. Всего на природной территории курорта растут пять видов подснежников. Каждый имеет ограниченный ареал и занесен в Красную книгу Краснодарского края.

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Краснокнижником является и цикламен косский. Вид вымирает из-за выкапывания клубней в лекарственных целях и сбора на букеты. За сбор и продажу краснокнижных цветов граждан ждет ответственность. Даже за маленький букет из первоцветов придется заплатить штраф в десятки тысяч рублей.