Глава Краснодарского края озвучил планы Кубани на 2025 год. Что о них думают жители?

Власти Краснодарского края рассказали, каким сферам уделят внимание в новом году. Собрали реакции жителей

9 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел планерное совещание, на котором обсудили планы на 2025 год. Основные задачи он опубликовал в своем телеграм-канале. Власти планируют получить в бюджет минимум 620 млрд рублей доходов, а также привлечь в экономику не менее 1,1 трлн рублей инвестиций. Кондратьев отметил, что в новом году нужно «строить и ремонтировать все, что влияет на качество жизни людей». В планах возвести 149 соцобъектов за 60 млрд рублей — школы и детсады, больницы и медучреждения в селах, спорткомплексы.

«Когда они догадаются, что проблема не в женщинах?»: Краснодарцы отреагировали на заявления Кондратьева о повышении демографии

По словам губернатора, учителя будут получать выплаты по 10 тыс. рублей, воспитатели детсадов и водители «скорой» — по 5 тыс. рублей.



Речь шла и об обновлении дорог, строительстве газопроводов и водопроводов, благоустройстве ста парков и скверов. Губернатор также подчеркнул, что возводить новые микрорайоны нужно только с коммунальной инфраструктурой, детскими площадками и парковками. Пост губернатора стали активно комментировать. Несколько человек спросили, почему на водоснабжение Новороссийска выделяют 1 млрд рублей, а на реставрацию Зимнего театра в Сочи 3,5 млрд, когда прекратятся перебои со светом в Ейске, какие конкретно дороги отремонтируют, построят ли новые развязки в Краснодаре. Людей также волнует экологическая обстановка на побережье после разлива нефти и вопросы безопасности.

«Сколько жители Новороссийска будут терпеть отсутствие воды? Сколько обещаний мы уже слышим по этому поводу». «Где планы на выделение земель многодетным семьям? В Краснодаре более 10 000 семей в очереди. Участки в городе не выделялись с 2017 года». «А дороги? По дорогам, которые необходимы краю, а не только федеральные? Какие планы, средства? Протяженность отремонтированных, введение в эксплуатацию, дороги, которые якобы на контроле? О них нет информации!»

В ноябре 2024 года губернатор Кондратьев открыл комментарии в своем телеграм-канале: О чем пишут жители?

«На экологию ни копейки не заложили. Даже экологов нет своих. Роспотреб и прочие министерства — это просто менеджеры, исполнители чужих планов, так как свои потеряли давно. Кубанской земле нужен хозяин, а не менеджер со своими планами». «Вениамин Иванович, пляжи Анапы, наверное, надо закрывать для отдыхающих на сезон 2025, как Вы считаете? Там ведь по жаре будут испарения и возможны отравления».